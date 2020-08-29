AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

وكيل جهاز مباحث أمن الدولة سابقا يكشف حيلة الأمن في القبض على محمود عزت

السبت 29/أغسطس/2020 - 10:21 م
محمود عزت
محمود عزت
Advertisements
عبد الخالق صلاح
قال اللواء عبد الحميد خيرت، وكيل جهاز مباحث أمن الدولة سابقا، أن جهاز الأمن الوطني أصبح معافى وقوي، والقبض على المرشد محمود عزت يطمئن الشعب المصري أن مصر هي الأمن والأمان. 

وأضاف خيرت خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، الذي يقدمه الإعلامي « أحمد موسى»:« أن القبض على محمود عزت لم يكن بالسهولة التي يريدها البعض؛ لأنه يخضع للتأمين على اعلى مستوى من اجهزة المخابرات »؛ مشيرا إلى أن الامن قام بتجنيد شخص كان معه وهو من أبلغ عنه.

وأكد خيرت، أن سلطات الأمن جندت شخصا في الدائرة الأولي المصاحبة لمرشد جماعة الإخوان؛ مرددا: « الأمن مسيطر على محمود عزت منذ 2016».

وأشار خيرت، إلى أن اهمية محمود عزت عند الجماعة كبيرة جدا، لأنه كان يسعى على جمع أشلاء التنظيم المنهار؛ خاصة ان قيادات التنظيم متفقين على أنه الشخص الوحيد القادر على ذلك _ حسب رؤيتهم. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الخولي: القبض على محمود عزت نكسة للتنظيم الدولي للإخوان

الزعفراني: أعضاء الإخوان كانوا يقدمون الولاء لـ"محمود عزت" قبل المرشد

القبض على محمود عزت.. أبو حامد: مسئول عن العمليات الإرهابية بعد 30 يونيو

بعد القبض على محمود عزت.. برلمانيون: الدولة تلاحق الإرهاب في الداخل.. وتتابع تحركات الإخوان بالخارج لمكافحة داعميهم بمصر

سقوط آخر قيادات الإخوان.. صراع مرتقب داخل الجماعة بعد القبض على المرشد المؤقت محمود عزت.. و3 مرشحين للخلافة

حزب المؤتمر يشيد بنجاح الداخلية في القبض على القيادي الإرهابي محمود عزت

ترشيحاتنا

1x3 ماسك مذهل يزيل الجلد الميت والشيخوخة والأتربة

هاني الناظر يكشف حقيقة دخول مصر في الموجة الثانية لـ كورونا.. فيديو

جمهوره حماه .. مواقف الثنائي سيف زاهر وإبراهيم فايق في صالح النادي الأهلي

نجم بيراميدز يغيب عن مباراة الزمالك القادمة

فنجان قهوة مع جارة القمر.. فيروز تستقبل ماكرون في منزلها ببيروت

الأمن يعثر على كنز بحوزة الإرهابي محمود عزت.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ إطلالة محتشمة.. هبة مجدي تبهر متابعيها بالكاجوال.. شاهد

بفستان مكشوف.. ريم سامي بإطلالة مثيرة للجدل من إجازتها الصيفية

بعد وفاة بطل فيلم Black Panther به.. كل ما تود معرفته عن سرطان القولون