وكيل جهاز مباحث أمن الدولة سابقا يكشف حيلة الأمن في القبض على محمود عزت

قال اللواء عبد الحميد خيرت، وكيل جهاز مباحث أمن الدولة سابقا، أن جهاز الأمن الوطني أصبح معافى وقوي، والقبض على المرشد محمود عزت يطمئن الشعب المصري أن مصر هي الأمن والأمان.





وأضاف خيرت خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، الذي يقدمه الإعلامي « أحمد موسى»:« أن القبض على محمود عزت لم يكن بالسهولة التي يريدها البعض؛ لأنه يخضع للتأمين على اعلى مستوى من اجهزة المخابرات »؛ مشيرا إلى أن الامن قام بتجنيد شخص كان معه وهو من أبلغ عنه.





وأكد خيرت، أن سلطات الأمن جندت شخصا في الدائرة الأولي المصاحبة لمرشد جماعة الإخوان؛ مرددا: « الأمن مسيطر على محمود عزت منذ 2016».





وأشار خيرت، إلى أن اهمية محمود عزت عند الجماعة كبيرة جدا، لأنه كان يسعى على جمع أشلاء التنظيم المنهار؛ خاصة ان قيادات التنظيم متفقين على أنه الشخص الوحيد القادر على ذلك _ حسب رؤيتهم.