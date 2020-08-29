حسن نصر الله يدعو أنصاره إلى مقاطعة إعلام بث السموم

دعا الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله ، إلى مقاطعة بعض المحطّات والصحف والكتاب ووسائل التواصل الاجتماعي التي تبثّ الأكاذيب وتشوّه سمعة المقاومة.





وزعم "نصر الله"- في كلمة بمناسبة يوم عاشوراء- أن حزب الله يتعرض لحملة لا سابقة لها على مدى 40 أو 50 سنة، موضحا أن دولا تستخدم جيوشا إلكترونية بشكل سيئ، وتحاول فرض رأي عام على بلد ما.





وادعى أن "سفارات أجنبية تدفع عشرات ملايين الدولارات للإعلام لاستهداف الحزب عبر أخبار وأكاذيب، يدفعون المال مقابل بثّ السموم ويتجاوزون حدود الكذب الى الاستفزاز والسب والشتائم ضد الحزب".





من جانبها، قالت قناة "العربية" إن نصر الله طالب أنصاره بمقاطعة بعض القنوات، سائلًا إياهم إن كان مضطرًا لقطع بثها كي لا يشاهدونها.





واعتبر أمين حزب الله أن "هناك إدارة واحدة وهي غرفة سوداء، وأحيانا يرسلون النص نفسه لكل وسائل الاعلام"، داعيا إلى "تحصين البيئة بمواجهة هذه الحملات، وكذلك المقاطعة السلبية لهذه الصحف والاذاعات والمواقع".



