الحركة الوطنية: تصريحات السيسي حول تعديات الأراضي الزراعية قصف جبهة للمخالفين

اكد اللواء رؤوف السيد علي، رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، ان الحرب التي تشنها الدولة ضد مخالفات البناء علي الاراضي الزراعية لا تقل اهمية عن الحرب الدائرة علي الارهاب ،مشيرا الي الخطورة البالغة التي يمثلها هذا الملف علي مستقبل الدولة والاجيال القادمة، موضحا ان تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي حول هذه القضية اثناء افتتاحة عدد من المشروعات القومية بالاسكندرية تمثل قصف جبهة لكل من يفكر في المساس بحلم بناء دولة عصرية حديثة وصدق الرئيس عندما قال ان ملف التعديات علي الاراضي الزراعية لا يقل خطرا عن ازمة سد النهضة.





واوضح "السيد" ان الدولة لن تجور على أبنائها ولكنها تريد تقويم سلوك المخالفين منهم وينبغي علي المواطن ان يدرك حجم الخطر الداهم جراء تلك المخالفات العشوائية التي تنسف كل جهود الاصلاح والتنمية فلا يعقل ابدا ان ما نبنيه باليمين يخربه البعض بالشمال ويحسب للقيادة السياسية انها اول من وفرت مساكن امنه لقاطني العشوائيات ومحدودي الدخل ونقلتهم نقله حضارية في مساكن ادمية تليق بانسانيتهم وبمصريتهم وتلك النقلة تستدعي ضرورة الحرص والحذر ومنع ظهور اي بؤر عشوائية اخري تكون بمثابة اورام سرطانية جديدة تدمر كل انجاز سبق وتحقق لذا فقد كانت رسائل الرئيس السيسي اليوم واضحة ورادعة باننا لن نعود الي الخلف ونحن في حزب الحركة الوطنية المصرية اذ نؤيد وندعم هذا التوجة وتلك السياسة الحازمة من احل المصلحة العامة ومن اجل استمرار مسيرة البناء والتعمير.





وتابع رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، قائلا: أن الرئيس السيسي، ضرب ايضا أروع الأمثلة في الإيثار وتغليب مصلحة الوطن، على مصالح الأشخاص، موضحا انه منذ وان تولي مسؤولية حكم مصر اتخذ العديد من القرارات الاصلاحية الجريئة والتي تاخرت سنوات طويلة بغض النظر عن تاثيراتها السياسية والشعبية طالما كانت في صالح الدولة وبنائها.





وأكد رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، إذا كان الرئيس السيسي لا تهمه شعبيته ويغلب مصلحة بلدة علي حساب مصلحته لذا فنحن نجدد له البيعة ونتمسك به زعيما وقائدا لاستكمال طريق الإنجازات الذي بدأه، مشيرا إلى أن تصريح الرئيس السيسي اليوم سبق أن قاله قبيل انتخابات الرئاسة ٢٠١٨، وكانت النتيجة انتصار كاسح فالشعب المصري يعرف الفرق بين الغث والسمين، ويعي جيدا أن الرئيس السيسي يصل الليل بالنهار منذ أن كان وزيرا للدفاع لحماية هذا الوطن والحفاظ عليه.





وحذر اللواء رؤوف السيد علي من خطورة التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية، أو البناء بدون ترخيص لأن ذلك يؤدي لتأكل الرقعة الزراعية، وزيادة التصحر الأمر الذي سيكون له عواقب وخيمة لا تقل خطورة عن أزمة سد النهضة كما قال الرئيس السيسي.





وأضاف رئيس الحركة الوطنية المصرية، أن ما تحقق خلال سنوات حكم الرئيس السيسي التي تعد بحكم الزمن قليلة معجزة في زمن لا يعرف المعجزات، وخاصة في ظل المخاطر والتحديات التي تواجه مصر من جميع الجهات، ولكن الرئيس يتعامل معها كما يقولون بمشرط جراح ماهر.





وطالب رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، الجميع تنفيذيين ومواطنين بتحمل المسئولية والعمل على تطبيق القانون في مواجهة كافة التجاوزات والمخالفات، مؤكدا أن مصر حققت نقلة نوعية كبيرة في إنجاز المشروعات القومية والتي تمثل أهمية للاقتصاد.