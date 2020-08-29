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توك شو

الأمن قبض عليه بكل هدوء| جيران مرشد الجماعة: لو كنا نعرف كنا سلمناه .. فيديو

السبت 29/أغسطس/2020 - 10:53 م
محمود عزت
محمود عزت
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عبد الخالق صلاح
قال أحد عمال المعمار كان يعمل بجوار الفيلا التي كان يتخفى بها الإرهابي محمود عزت؛ انه كان راجل في حاله وهادي لدرجة أننا كسرنا ازاز الاوضة بتاعته ومبيتكلش خالص ولا علق. 

وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، والذي يقدمه الإعلامي « أحمد موسى»،: « لما اتقبض عليه حسينا بالأمن لأنه كان ممكن يؤذينا برده واحنا مش واخدين بالنا».

من جانبه قال شاهد عيان آخر: «انا شفته كذا مرة وعارف شكله بس مش فاكره .. والأمن دخل بكل هدوء وجابه من الفيلا بدون اطلاق رصاصة واحدة».

وتابع: « أنا لو كنت أعرف أن ده محمود عزت كنت روحت جبته من قفاه مش بلغت فيه الأمن .. بعد ما تم القبض عليه روحت قدمت الشكر إلى رجال الأمن».
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