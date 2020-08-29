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فن

علاء مرسى يحتفل بالعرض الخاص لفيلم "الحوت الأزرق".. شاهد

السبت 29/أغسطس/2020 - 11:05 م
ابطال فيلم الحوت
ابطال فيلم الحوت الازرق
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عمرو سيد
احتفل المنتج الكبير أحمد فوزي بالعرض الخاص لفيلمه الجديد "الحوت الأزرق "وذلك بصحبة ابطال العمل مساء اليوم بسينما جالاكسي بالمنيل .

كان من الحضور الموسيقار الكبير حلمي بكر والفنانة يسرا المسعودي وراندا البحيري ونرمين ماهر ومخرج العمل الفنان علاء مرسي ومصمم الأزياء الشهير عبده بون سواريه ورجل الأعمال زكريا العشي وحرمه الأعلامية شذي شعبان واحمد الصباح والفنان إيهاب أباظة والفنان عمرة يسري. 

والفيلم تدور أحداثه حول (لعبة الحوت الأزرق) التي يستخدمها عدد كثير من الشباب والمراهقين بعد انتشار التكنولوجيا وانشغال الأب والأم عن أبنائهم وما قد يؤدي لتعرضهم لمخاطر كبيرة.
علاء مرسى يحتفل بالعرض الخاص لفيلم "الحوت الأزرق".. شاهد
علاء مرسى يحتفل بالعرض الخاص لفيلم "الحوت الأزرق".. شاهد
علاء مرسى يحتفل بالعرض الخاص لفيلم "الحوت الأزرق".. شاهد
علاء مرسى يحتفل بالعرض الخاص لفيلم "الحوت الأزرق".. شاهد
علاء مرسى يحتفل بالعرض الخاص لفيلم "الحوت الأزرق".. شاهد
علاء مرسى يحتفل بالعرض الخاص لفيلم "الحوت الأزرق".. شاهد
علاء مرسى يحتفل بالعرض الخاص لفيلم "الحوت الأزرق".. شاهد
علاء مرسى يحتفل بالعرض الخاص لفيلم "الحوت الأزرق".. شاهد
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