علاء مرسى يحتفل بالعرض الخاص لفيلم "الحوت الأزرق".. شاهد

احتفل المنتج الكبير أحمد فوزي بالعرض الخاص لفيلمه الجديد "الحوت الأزرق "وذلك بصحبة ابطال العمل مساء اليوم بسينما جالاكسي بالمنيل .





كان من الحضور الموسيقار الكبير حلمي بكر والفنانة يسرا المسعودي وراندا البحيري ونرمين ماهر ومخرج العمل الفنان علاء مرسي ومصمم الأزياء الشهير عبده بون سواريه ورجل الأعمال زكريا العشي وحرمه الأعلامية شذي شعبان واحمد الصباح والفنان إيهاب أباظة والفنان عمرة يسري.



