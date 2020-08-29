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محافظ الإسكندرية: نفذنا 70% من قرارات الإزالة لمخالفات البناء منذ بداية يناير 2019

السبت 29/أغسطس/2020 - 11:06 م
اللواء محمد الشريف
اللواء محمد الشريف
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حمزة شعيب
قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إنه لا يمكن التصالح فى مخالفات البناء التى تهدد أمن وسلامة المواطنين، موضحًا أنه منذ 1 يناير 2019 وحتى الآن صدر 2352 قرار إزالة، تم تنفيذ أكثر من 70% منها حتى سطح الأرض، مشيرًا إلى أن وحدة الإزالات الفورية التى تم استحداثها مؤخرًا تتعامل بشكل فورى وسريع مع أى مخالفة منذ بدايتها.


وأضاف "الشريف "خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى، أنه لا بد من الصرامة والحزم فى التعامل مع مخالفات البناء< للحفاظ على ثروات المصريين وحياتهم فى ذات الوقت.


وأوضح: "بنسبة 95%، امتنع البناء المخالف فى محافظة الإسكندرية، بفضل توجيهات القيادة السياسية .. لأن الناس بدأت تفهم وتخاف".
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