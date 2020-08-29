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أخبار العالم

الرئيس العراقي: نعيش مرحلة تحولات حساسة وخطيرة

السبت 29/أغسطس/2020 - 11:11 م
الرئيس العراقي برهم
الرئيس العراقي برهم صالح
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أحمد محرم
قال الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم السبت، إن العراق يعيش مرحلة تحولات حساسة وخطيرة، وهناك ضرورة لتلبية الاستحقاق الوطني في الإصلاح.




وبحسب قناة "روسيا اليوم"، أكد، في كلمة عزاء وجهها للمسلمين في العراق والعالم بمناسبة ذكرى عاشوراء،: "تمر عاشوراء الحسين هذا العام والعالم كله يعيش أزمة كبيرة في ظل صراعات وفي ظل انتشار جائحة كورونا التي ألقت بظلالها على كل مرافق الحياة، والتي أثبت من خلالها أبناء شعبنا أنهم على أثر الحسين في تكافلهم الاجتماعي مع الفقراء والمحتاجين وبصمود جيشهم الأبيض مع المرضى والمصابين".


وأضاف، أن "العراق اليوم يعيش مرحلة تحولات حساسة وخطيرة، فالعراقيون بعد معاناة طويلة وحرمان مديد يتطلعون إلى العدالة وسيادة القانون، وإنهاء الفساد وتأمين الحياة الحرة الكريمة، ويتطلعون إلى ترسيخ مرجعية الدولة المقتدرة ذات السيادة الكاملة وغير المنقوصة والمحتكمة إلى الدستور والقانون".


وأشار إلى ضرورة، أن "تكون الانتخابات في أجواء تسودها الثقة بعيدا عن التلاعب والتزوير، وهو ما يتطلب توفير المستلزمات الفنية والقانونية لتطمين العراقيين بنزاهتها وصدقها، و تمکینهم من ممارسة حقهم الدستوري في تقرير مصير بلدهم وانتخاب نوابهم وحكومتهم بعيدًا عن كل تدخل أو تلاعب".
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