رسميًا.. البنتاجون يعلن خفض عدد القوات الأمريكية في العراق

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم السبت، رسميًا بدء خفض عدد من القوات الأمريكية في العراق بالتنسيق مع الحكومة العراقية.





وكانت الولايات المتحدة قد نشرت حوالي 2500 جندي إضافي في العراق لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي.





ويقول مسؤولون في التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة إن القوات العراقية أصبحت الآن قادرة على التعامل مع فلول التنظيم بمفردها.





وأمس الجمعة، نقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسئول قوله، إن بلاده ستخفض تواجدها في العراق إلى حوالي 3500 جندي في الشهرين أو الثلاثة أشهر القادمة.



