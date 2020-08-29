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أخبار العالم

رسميًا.. البنتاجون يعلن خفض عدد القوات الأمريكية في العراق

السبت 29/أغسطس/2020 - 12:52 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم السبت، رسميًا بدء خفض عدد من القوات الأمريكية في العراق بالتنسيق مع الحكومة العراقية.

وكانت الولايات المتحدة قد نشرت حوالي 2500 جندي إضافي في العراق لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي. 

ويقول مسؤولون في التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة إن القوات العراقية أصبحت الآن قادرة على التعامل مع فلول التنظيم بمفردها.

وأمس الجمعة، نقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسئول قوله، إن بلاده ستخفض تواجدها في العراق إلى حوالي 3500 جندي في الشهرين أو الثلاثة أشهر القادمة. 

وينتشر في العراق قرابة 5 آلاف عسكري أميركي، في 8 قواعد، وذلك ضمن التحالف الدولي الذي يتولى محاربة تنظيم داعش الإرهابي، وللتصدي للخطر الإيراني، كما تقول واشنطن.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال استقباله رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي في البيت الأبيض إن قوات بلاده موجودة في العراق لمواجهة أي هجوم إيراني.
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