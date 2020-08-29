إنشاء مقر لريادة الأعمال الأبرز.. نائب رئيس جامعة الأزهر يبحث خطة العمل المستقبلية

اجتمع الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي بالمكتب الفني والذي ضم الدكتور محمود عمار وكيل كلية طب الأسنان بأسيوط رئيسا للمكتب الفني وعضوية كل من الدكتور محمد جلال وكيل كلية الهندسة بقنا ومدير نادي ريادة الأعمال بالجامعة و الدكتور أحمد يوسف مدير مركز البحوث الزراعية ومنتجاتها بفرع الجامعة بأسيوط و الدكتورة علياء عبد اللطيف أحمد استاذ بكلية التجارة بنات والدكتور أحمد محمد أبو عون المدرس بقسم الجراحة بكلية الطب والدكتورة إيمان مصطفى فؤاد المدرس بكلية التجارة بنات والدكتور عثمان علي عثمان المدرس بكلية الشريعة والقانون بأسيوط والدكتورة إسلام سمير محمد المدرس بكلية البنات الإسلامية.





وخلال الاجتماع طرح نائب رئيس الجامعة الخطه المستقبلية لقيادة الفرع فى المرحلة المقبلة للمكتب الفني المعاون، وذلك بتوجيهات الدكتور محمد المحرصاوى رئيس الجامعة، كما تم تحديد مهام وصلاحيات المكتب الفني له، واستمع لكافة مقترحات أعضاء المكتب الفني حول عدد من الأمور.





وتضمنت ضرورة إنشاء مقر لريادة الأعمال لخدمة طلاب الفرع، وانشاء موقع خاص باسم نائب الفرع لرد على جميع استفسارات الطلاب والطالبات فى كافة الأمور، و تجهيز غرفة استديو لهيئة التدريس لتسجيل المحاضرات داخل الفرع بجودة عالية لبثها للطلاب والطالبات فى ظل تطوير منظومة التعليم عن بعد التي اقتضتها الظروف الراهنة.





كما أكد نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي على ضرورة متابعة أعمال المباني تحت الإنشاء وإزالة كافة المعوقات التي تحول دون سرعة إتمامها فى الوقت المحدد.