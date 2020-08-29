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عمرو حنفي: أول مرة أتولى منصب محافظ.. ولو فيه جنيه للدولة هجيبه

السبت 29/أغسطس/2020 - 11:42 م
اللواء عمرو حنفى
اللواء عمرو حنفى
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حمزة شعيب
قال اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، إنه لم يتول منصب المحافظ فى السابق وتعد الشهور العشرة التى قضاها فى محافظة البحر الأحمر، التجربة الأولى فى ذلك المنصب، مشددًا على أنه لن يتهاون مطلقًا، فى حق الدولة، وتابع: "ولو فيه جنيه هنجيبه".


وأضاف "حنفى"، خلال  اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنه لن يرضخ لمن اسماهم مجموعات الضغط، أو من سيقول إنه ولد فى أماكن بها مخالفات بناء، مشددًا على أنه سيطبق القانون ويحافظ على أموال الدولة.


وتابع: "أنا مشتغلتش محافظ قبل كدا ..لكن ما أسير فيه خط لا رجعة فيه كونه نابعا من قناعة .. ولا مجموعات ضغط ولا غيره هينفع".
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