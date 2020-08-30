كفاية مغتصبين ومتحرشين.. مجلس الوزراء يشيد بتأثير السوشيال ميديا في قصة بائع الفريسكا

قال هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء: "إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا"، والطالب إبراهيم، بائع الفريسكا الحاصل على 99% في الثانوية، ضرب خير مثال في هذه الأيام على تلك الآية القرآنية الكريمة، موضحًا: "رغم بساطة أسرته وظروفه اللي شبهنا كلنا لم ييأس وحقق نجاحا بتفوق".









وأضاف هاني يونس، خلال حواره في برنامج "صباح الورد"، المذاع على قناة "تن" الفضائية، أن قصة وفيديو إبراهيم الذي انتشر وعرف من خلال السوشيال ميديا، أثبت القدرة الإيجابية لوسائل التواصل الاجتماعي، وتابع: "المفروض إنها تبرز لنا النماذج المحترمة زي إبراهيم عشان الدولة تاخد بالها منهم، وكفايانا فيديوهات لمتحرشين ومغتصبين".









وذكر أنه من كثرة فخرة واعترافه بنجاح ما حققه هذا الطالب الذي كرمه الله "أنا بعت قصته لبناتي عشان ياخدوه قدوة ونموذج"، واستطرد: "ضروري أن نتعلم من تلك النماذج الكثير من القيم مثل المثابرة والاجتهاد والطموح الذي لا حدود له".









وأوضح أنه إلى جانب المنحة الدراسية المقدمة من الدولة، أيضًا هناك إحدى شركات المحمول تبرعت بـ 100 ألف جنيه سنويا للطالب إبراهيم لتغطية أي تكاليف دورات تدريبية أو أدوات ومستلزمات لدراسته، وهذا غير تكفل أحد البنوك بعمل شهادة استثمار له بمبلغ قيم وعمل حفلة خاصة على شرفه لتكريمه.