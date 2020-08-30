ولا في الأحلام.. إبراهيم صاحب الـ 99% بالثانوية العامة من بائع فريسكا إلى منحة بطب الإسكندرية ودعم بعشرات الآلاف

قال هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، إنه بمجرد مشاهدته فيديو الطالب إبراهيم، بائع الفريسكا الحاصل على 99% في الثانوية العامة، قام بإرساله إلى وزير التعليم العالي ورئيس الوزراء وتم التواصل معه على الفور.









وأضاف هاني يونس، خلال حواره في برنامج "صباح الورد"، المذاع على قناة "تن" الفضائية، أن الدكتور خالد عبد الغفار هنأ الطالب إبراهيم فور الاتصال به، وقدم له كل التسهيلات والمنح التي يريدها تقديرا لمجهوده ومثابرته، واختار إبراهيم أن يلتحق بمنحة كلية الطب جامعة إسكندرية.









وأكد أن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، كان لديه إصرار ورغبة شديدة لمقابلة إبراهيم بشكل شخصي في مكتبه لتكريمه على المستوى الإنساني والعلمي، لافتًا إلى أن الدولة تكفلت بمنحة دراسية كاملة لدراسة الطب للطالب إبراهيم بشرط الحفاظ على تفوقه العلمي.









وأوضح أن إحدى شركات المحمول تبرع بـ 100 ألف جنيه سنويا للطالب إبراهيم لتغطية أي تكاليف دورات تدريبية أو أدوات ومستلزمات لدراسته، وهذا غير تكفل أحد البنوك بعمل شهادة استثمار له بمبلغ قيم وعمل حفلة خاصة على شرفه لتكريمه، مشيرا إلى أن هذا المثال خير دليل على أن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا.