طالب أفريقي: تخصيص أماكن للتعليم في مصر دليل على احترام أفريقيا.. صور

قال إلياس ميكائيل شعيب الطالب النيجيري بكلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر، إن الشعب المصري يحترم الآفارقة ويأخذوهم كأخوة لهم قائلا: كثير من زملائي بجامعة الأزهر يدعونني لزيارة قراهم".

وبشأن المنح التى تقدمها القاهرة إلى الطلاب الآفارقة تابع ميكائيل فى تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، يوجد تسهيلات ومنح كثيرة متوفرة للأفارقة لاسيما فى الدراسات العليا حيث يوجد لدينا اماكن مخصوصة الأمر الذي يعكس احترام مصر لأفريقيا .

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وسرد الطالب النيجري الأماكن التى زارها فى مصر مثل الإسكندرية والتى كانت أولى زيارته وخاصة مكتبة الإسكندرية قائلا :زرت كفر الشيخ والإسماعيلية ولدي نية ان ازور الأهرامات والأماكن السياحية الأخرى".

