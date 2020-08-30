AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

سفير ألمانيا بـ ليبيا يؤيد دعوة البعثة الأممية بالعودة للحياة السياسية

الأحد 30/أغسطس/2020 - 12:01 م
صدى البلد
Advertisements
قسم الخارجي
أعلن السفير الألماني في ليبيا، أوليفر أوفتشا، عن تأييده لدعوة البعثة الأممية في ليبيا بالحاجة الملحة للعودة إلى العملية السياسية التي من شانها تلبية تطلعات الشعب الليبي.

ودعا السفير الالماني قادة ليبيا إلى التصرف بحذر واغتنام الفرصة التي أتاحها إعلان 21 أغسطس (مبادرتي السراج وعقيلة) من خلال مؤتمر برلين لتحقيق تقدم ملموس نحو وقف إطلاق النار واستئناف إنتاج النفط.

ورحب في 21 أغسطس وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، بالتطورات الأخيرة في ليبيا، معتبرا أن اتفاق وقف إطلاق النار تطور مهم نحو حل سياسي داعيا اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5) أن تجتمع الآن وتنفذ الاتفاق.

وخرقت ميليشيات فايز السراج وقف إطلاق النار من قبل مليشيات حفتر باستهداف قوات الجيش بعدد من صواريخ جراد ليس غريبا عليها، لافتا أن هذه المليشيات أخلت بعدد من الاتفاقات في مناسبات عدة.

وقال آمر غرفة عمليات سرت الجفرة إبراهيم بيت المال إن قوات الجيش تنتظر أوامر القيادات العليا وتحافظ على قرار وقف إطلاق النار رغم خرق مليشيات حفتر له، وأنه أبلغ القائد الأعلى للجيش فائز السراج في حال حدوث خرق جديد فإن قوات الجيش ستكون جاهزة للرد، وفق قوله.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مخطط التقسيم.. تركيا والوفاق تقترحان منطقة عازلة بين سرت ومصراتة

الجزائر ترحب بالدعوة لوقف إطلاق النار في ليبيا

عمان ترحب بوقف إطلاق النار في ليبيا وتأمل بإجراء حوار وطني شامل

إعلامية كويتية: مبادرة السراج لوقف إطلاق النار فى ليبيا مؤامرة وخديعة كبرى

مصادر ألمانية تكشف مراوغات أردوغان: تركيا نقلت شحنة أسلحة إلى ليبيا

ترشيحاتنا

شوبير يمازحه بعصير الحمام.. ميدو يخوض «تحدي دايت» لمدة 21 يوماً

حبسها في القفص| فتاة تدخل في معركة مرعبة مع أسد مفترس.. فيديو

6 سيارات تختفي نهائيا وإعفاء المواطنين من الأقساط.. نواب يكشفون خطة الدولة لتحويل المركبات للعمل بالغاز

ولا في الأحلام.. إبراهيم صاحب الـ 99% بالثانوية العامة من بائع فريسكا إلى منحة بطب الإسكندرية ودعم بعشرات الآلاف

بحجم عمارة شاهقة.. ناسا تحذر من كويكب يقترب من الأرض أول سبتمبر

أخبار الرياضة .. تفوق أرسنال على ليفربول.. صراع جديد بين الأهلي وبيراميدز.. ومرتضى منصور يحسم الجدل حول رمضان صبحي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طالب أفريقي: تخصيص أماكن للتعليم في مصر دليل على احترام أفريقيا.. صور

طالب من النيجر: مصر بلدي الثاني.. والأزهر قدم لنا كافة التسهيلات.. صور

10 مزايا صحية.. فوائد الزنجبيل على الريق