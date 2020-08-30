سفير ألمانيا بـ ليبيا يؤيد دعوة البعثة الأممية بالعودة للحياة السياسية

أعلن السفير الألماني في ليبيا، أوليفر أوفتشا، عن تأييده لدعوة البعثة الأممية في ليبيا بالحاجة الملحة للعودة إلى العملية السياسية التي من شانها تلبية تطلعات الشعب الليبي.





ودعا السفير الالماني قادة ليبيا إلى التصرف بحذر واغتنام الفرصة التي أتاحها إعلان 21 أغسطس (مبادرتي السراج وعقيلة) من خلال مؤتمر برلين لتحقيق تقدم ملموس نحو وقف إطلاق النار واستئناف إنتاج النفط.





ورحب في 21 أغسطس وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، بالتطورات الأخيرة في ليبيا، معتبرا أن اتفاق وقف إطلاق النار تطور مهم نحو حل سياسي داعيا اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5) أن تجتمع الآن وتنفذ الاتفاق.





وخرقت ميليشيات فايز السراج وقف إطلاق النار من قبل مليشيات حفتر باستهداف قوات الجيش بعدد من صواريخ جراد ليس غريبا عليها، لافتا أن هذه المليشيات أخلت بعدد من الاتفاقات في مناسبات عدة.





وقال آمر غرفة عمليات سرت الجفرة إبراهيم بيت المال إن قوات الجيش تنتظر أوامر القيادات العليا وتحافظ على قرار وقف إطلاق النار رغم خرق مليشيات حفتر له، وأنه أبلغ القائد الأعلى للجيش فائز السراج في حال حدوث خرق جديد فإن قوات الجيش ستكون جاهزة للرد، وفق قوله.



