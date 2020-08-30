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رياضة

طفل برشلوني يدخل في حالة صدمة بعد غياب ميسي عن فحوصات كورونا.. شاهد

الأحد 30/أغسطس/2020 - 01:46 م
طفل برشلونة ينتظر
طفل برشلونة ينتظر ميسي
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محمد السعيد
دخل طفل مشجع لنادي برشلونة في حالة صدمة بعد غياب ميسي عن فحوصات فيروس كورونا التي خضع لها لاعبو فريق برشلونة اليوم.

وظهر الطفل بحالة سيئة أمام المدينة الرياضية في برشلونة، بعد تأكد غياب ميسي عن حضور فحوصات كورونا.

وذكرت صحيفة " آس" الإسبانية، أن ميسي أخطر إدارة برشلونة بفسخ تعاقده مع الفريق من طرف واحد.

ويمتلك ميسي شرطا جزائيا في عقده مع برشلونة يقدر بـ 700 مليون يورو.

ولعب ميسي بقميص فريق برشلونة الأول 15 عاما، توج خلالها بلقب الدوري الإسباني 10 مرات، والسوبر الإسباني 8 مرات، وكأس إسبانيا 6 مرات، ودوري أبطال أوروبا 4 مرات، والسوبر الأوروبي 3 مرات، وكأس العالم للأندية 3 مرات.
طفل برشلوني يدخل في حالة صدمة بعد غياب ميسي عن فحوصات كورونا.. شاهد
طفل برشلوني يدخل في حالة صدمة بعد غياب ميسي عن فحوصات كورونا.. شاهد
طفل برشلوني يدخل في حالة صدمة بعد غياب ميسي عن فحوصات كورونا.. شاهد
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