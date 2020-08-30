مياه الجيزة: تطوير مراكز خدمة العملاء بالشركة

أكد المهندس منصور بدوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، حرص الشركة على الارتقاء بمستوى جودة الخدمة المقدمة للمواطنين واكتساب رضاهم؛ وذلك من خلال تطوير مراكز خدمة العملاء بالشركة.





وأوضح أن مراكز خدمة العملاء تغطى جميع مناطق محافظة الجيزة، حيث يوجد ٢٣ مركزا حاليا، وجار إنشاء مراكز خدمة عملاء جديدة لتغطية باقي المناطق بالمحافظة.





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وأشار إلى أن الشركه تهدف إلى العمل على رفع كفاءة العاملين وتطوير العمل بالشركة ومواكبة التطورات الحديثة بما يساهم في تقديم خدمات مميزة للمواطنين.





وتابع بدوى، أن الشركه وفرت للعملاء خدمة تسجيل قراءة العداد من خلال تطبيق قراءتي، وسداد الفواتير من خلال تطبيق ١٢٥، مما يسهل على المشترك الحصول على الخدمة فى أسرع وقت وبأعلى جودة.