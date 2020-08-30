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رياضة

مهاجم بايرن ميونيخ .. ليفاندوفسكي يحصد جائزة أفضل لاعب في ألمانيا

الأحد 30/أغسطس/2020 - 04:09 م
ليفاندوفسكي
ليفاندوفسكي
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عبدالله هشام
حقق روبرت ليفاندوفسكي مهاجم فريق بايرن ميونيخ جائزة أفضل لاعب في ألمانيا وذلك للمرة الاولي في تاريخ اللاعب البولندي . 

وكانت جريدة كيكر الالمانية اجرت التصويت علي افضل لاعب في المانيا وحصل البولندي علي 276 صوتا مقابل 54 صوتا لـ توماس مولر 49 لكيميتش 

وكان ليفاندوفسكي قاد فريق بايرن ميونخ للفوز ببطولة الدوري الألماني وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا ، ويعد ليفاندوفسكي اول لاعب يحصل علي الجائزة من خارج المانيا منذ عام 2015 حينما توج بها البلجيكي دي بروين . 

جدير بالذكر ان ليفاندوفسكي توج بجائزة هداف كل بطولة من الثلاثة التي حققها بايرن ميونخ الموسم الحالي ، حيث سجل 34 هدفا في الدوري و6 في كأس ألمانيا و15 في دوري أبطال أوروبا.

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