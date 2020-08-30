الدوري المصري.. دجلة ينهي الشوط الأول بالتقدم على إف سي مصر بهدف نظيف

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة وادي دجلة وإف سي مصر بتقدم الأول بهدف دون.





يقام اللقاء على ملعب بتروسبورت ضمن منافسات الجولة ال23 من بطولة الدورى الممتاز .





جاء هدف فريق وادي دجلة عن طريق مروان حمدي في الدقيقة الخامسة من زمن المباراة وذلك بعد انطلاقة سريعة من الجبهة اليسرى من إيزهاكو يعقوبو أنهاها بعرضية قوية متوسطة الإرتفاع إلى داخل منطقة الجزاء حيث استقبلها المهاجم بتسديدة مباشرة وضعت الكرة داخل الشباك.





سدد فريق وادي دجلة 3 كرات علي المرمي مقابل 7 كرات لفريق ا سي مصر منهم اثنين قط علي مرمي الحارس .





استحوذ فريق اف سي مصر علي الكرة بنسبة 62% مقابل 38%



