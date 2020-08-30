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رياضة

الدوري المصري.. دجلة ينهي الشوط الأول بالتقدم على إف سي مصر بهدف نظيف

الأحد 30/أغسطس/2020 - 04:39 م
وادي دجلة
وادي دجلة
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عبدالله هشام
انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة وادي دجلة وإف سي مصر بتقدم الأول بهدف دون.

يقام اللقاء على ملعب بتروسبورت ضمن منافسات الجولة ال23 من بطولة الدورى الممتاز . 

جاء هدف فريق وادي دجلة عن طريق مروان حمدي في الدقيقة الخامسة من زمن المباراة وذلك بعد انطلاقة سريعة من الجبهة اليسرى من  إيزهاكو يعقوبو أنهاها بعرضية قوية متوسطة الإرتفاع إلى داخل منطقة الجزاء حيث استقبلها المهاجم بتسديدة مباشرة وضعت الكرة داخل الشباك.

سدد فريق وادي دجلة 3 كرات علي المرمي مقابل 7 كرات لفريق ا سي مصر منهم اثنين قط علي مرمي الحارس . 

استحوذ فريق اف سي مصر علي الكرة بنسبة 62% مقابل 38% 

ويحتل فريق وادي دجلة المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدورى المصري برصيد 23 نقطة بينما جاء فريق اف سي مصر في المركز الـ 17 برصيد 17 نقطة .
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