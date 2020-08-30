90 قطعة أثرية لم تغادر مصر من قبل.. 300 ألف شخص فى حضرة "ملوك الشمس" بـ التشيك.. صور

معرض ملوك الشمس ، اسم ساطعا فى سماء أوروبا ، تحدي جائحة كورونا ، ليكون واقعا ملموسا يشاهدوه محبو التاريخ و العراقة والحضارة المصرية القديمة .





ملوك الشمس أول معرض ، للآثار المصرية تحتضنه دولة التشيك ، ويتميز بأن قطعة الاثرية المعروضة به ، لم تغادر مصر من قبل، ومن المتوقع ان يقوم بزيارته أكثر من 300 ألف زائر ، ليستمتعوا بعصر بناة الأهرامات والقطع الأثرية التي اكتشفتها البعثة التشيكية بمنطقة ابو صير.









يحتوي المعرض 90 قطعة أثرية من نتاج أعمال حفائر البعثة التشيكية في منطقة أبو صير الأثرية ، ومفتوح ليس فقط لـ المواطنين التشيك ولكن لمواطنى الدول المجاورة لتشجيعهم على زيارة مصر ، خلال فترة إقامته في براغ ، ليشاهدوا عظمة التاريخ المصري .



