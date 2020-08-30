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ثقافة

90 قطعة أثرية لم تغادر مصر من قبل.. 300 ألف شخص فى حضرة "ملوك الشمس" بـ التشيك.. صور

الأحد 30/أغسطس/2020 - 04:49 م
معرض ملوك الشمس
معرض ملوك الشمس
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محمد الاسكندرانى
معرض ملوك الشمس ، اسم ساطعا فى سماء أوروبا ، تحدي جائحة كورونا ، ليكون واقعا ملموسا يشاهدوه محبو التاريخ و العراقة والحضارة المصرية القديمة .

ملوك الشمس أول معرض ، للآثار المصرية تحتضنه دولة التشيك ، ويتميز بأن قطعة الاثرية المعروضة به ، لم تغادر مصر من قبل، ومن المتوقع ان يقوم بزيارته أكثر من 300 ألف زائر ، ليستمتعوا بعصر بناة الأهرامات والقطع الأثرية التي اكتشفتها البعثة التشيكية بمنطقة ابو صير.


يحتوي المعرض 90 قطعة أثرية من نتاج أعمال حفائر البعثة التشيكية في منطقة أبو صير الأثرية ، ومفتوح ليس فقط لـ المواطنين التشيك ولكن لمواطنى الدول المجاورة لتشجيعهم على زيارة مصر ، خلال فترة إقامته في براغ ، ليشاهدوا عظمة التاريخ المصري .

ويتضمن معرض ملوك الشمس رأس تمثال للملك "رع-نفر-اف"، ومجموعة من التماثيل من الدولة القديمة منها تمثال لكاتب وتماثيل لكبار رجال الدولة والموظفين ومجموعة من الأواني الكانوبية، بالإضافة إلى عشرة تماثيل اوشابتي من الفيانس.
90 قطعة أثرية لم تغادر مصر من قبل.. 300 ألف شخص فى حضرة "ملوك الشمس" بـ التشيك.. صور
90 قطعة أثرية لم تغادر مصر من قبل.. 300 ألف شخص فى حضرة "ملوك الشمس" بـ التشيك.. صور
90 قطعة أثرية لم تغادر مصر من قبل.. 300 ألف شخص فى حضرة "ملوك الشمس" بـ التشيك.. صور
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