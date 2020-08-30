5 جنيهات تراجعا في أسعار الذهب بـ مصر .. تفاصيل

شهدت أسعار الذهب في مصر حالة من التذبذب ما بين ارتفاع
وانخفاض متأثرة بالتذبذب في السعر العالمي، وقد انتهت تعاملات الاسبوع اليوم الأحد بانخفاض نحو 5 جنيهات خلال الأسبوع.
وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الاحد 30-8-2020 نحو 846
جنيها مقارنة بـ 871 جنيها الأحد الماضي، وشهدت أسعار الذهب أمس أعلي سعر لها خلال
الاسبوع مسجلة 877 جنيها للجرام .
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وعن أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، فهي تختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.
ويحرص موقع "صدى البلد" الإخبارى على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة قيمة أسعار الذهب اليوم، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلين على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.