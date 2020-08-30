AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

5 جنيهات تراجعا في أسعار الذهب بـ مصر .. تفاصيل

الأحد 30/أغسطس/2020 - 08:59 م
صدى البلد
Advertisements
آية الجارحي

شهدت أسعار الذهب في مصر حالة من التذبذب ما بين ارتفاع وانخفاض متأثرة بالتذبذب في السعر العالمي، وقد انتهت تعاملات الاسبوع اليوم الأحد بانخفاض نحو 5 جنيهات خلال الأسبوع.


وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الاحد 30-8-2020 نحو 846 جنيها مقارنة بـ 871 جنيها الأحد الماضي، وشهدت أسعار الذهب أمس أعلي سعر لها خلال الاسبوع مسجلة 877 جنيها للجرام .


 اقرأ أيضا

7 قروش تراجع في أسعار الدولار في البنوك خلال أسبوع.. تفاصيل


وعن  أسعار الذهب في مصر في ختام  تعاملات اليوم الأحد الموافق 30-8-2020، شهدت استقرارا بعد ارتفاعها أمس بمتوسط 6 جنيهات في في الجرام الواحد  بمحلات الصاغة .


وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا نحو 864 جنيها كأعلى سعر له اليوم .


وبلغ سعر الجرام من عيار 24 الأعلي فئة نحو 987 جنيها .


ووصل سعر الجرام من عيار 18 نحو 741 جنيها.


وسجل سعر الجرام من عيار 14 الأدني فئة نحو 576 جنيها.


ووصل سعر الجنيه الذهب 6912 جنيها و أوقية الذهب نحو 30.709 جنيهات و كيلو الذهب نحو 987.43  جنيها.


وعن أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، فهي تختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.


ويحرص موقع "صدى البلد" الإخبارى على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة قيمة أسعار الذهب اليوم، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلين على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تراجع الذهب جنيهان في نهاية تعاملات اليوم

عيار 21 بـ 794 جنيهات.. استقرار أسعار الذهب في ختام التعاملات

الذهب مستقر لليوم الثاني على التوالي

أسعار الذهب اليوم الاثنين 10-8-2020

أسعار الذهب اليوم 16-8-2020

الذهب يتراجع 6 جنيهات في نهاية تعاملات اليوم.. وعيار 21 يسجل 854 جنيهاً

ترشيحاتنا

بـ كاش مايوه.. شاهد مريم أمين بإطلالة تبرز جمالها على البحر

مهلة تركيب الملصق الإلكتروني اقتربت.. الداخلية: مد ساعات العمل بوحدات المرور حتى 8 مساء

القبض على ممثلة إباحية أمريكية شهيرة بتهمة قتل رجل خمسيني.. تفاصيل

بمجوهرات أنيقة.. ياسمين صبري تستعرض جمالها على إنستجرام

%96.21 للعلوم السياسية و95.24% للألسن.. ننشر نتيجة تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الشعبة الأدبية

محمد شريف يقود الهجوم.. تشكيل إنبي للقاء الزمالك بالدوري

AdvertisementS

شرطة البيئة والمسطحات تضبط 6 أسود في مطروح

بملابس لافتة.. فيفي عبده بإطلالة جذابة من الساحل الشمالي

الوطنية للانتخابات: تصعيد حلمي رزق لانتخابات الإعادة بأسيوط بدلا من نائب مستقبل وطن المتوفي

جردتها من ملابسها تحت تهديد شفرة .. اعترافات المتهم بالتعدي جنسيا على سورية داخل شقة في أكتوبر

98.53 للطب ...وزير التعليم العالي يعلن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2020

حذر منه الرئيس السيسي.. السعودية تكشف عن مرض منتشر سبب أساسي في الإصابة بكورونا

مهلة تركيب الملصق الإلكتروني اقتربت.. الداخلية: مد ساعات العمل بوحدات المرور حتى 8 مساء

القوات المسلحة تكشف عن عملية نوعية قامت بها في سيناء |فيديو

لا مد للتصالح في مخالفات البناء ٦ أشهر أخرى.. مستشار سابق بالتنمية المحلية يفجر مفاجأة

القوات المسلحة: تدمير ٩ سيارات محملة بالأسلحة والذخائر حاولت إختراق الحدود الغربية

لطلاب علمي علوم.. ننشر الأماكن الشاغرة بالمرحلة الثانية

طارق العشري: لميت لاعيبة لمباراة الأهلي .. كورونا عفريتي فى المصري.. وهذه حكايتى مع السقا |حوار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رزق حلال.. أم مكة تجهز أطعمة بيتى لعلاج زوجها المريض وطفلتها الصغيرة.. فيديو

في عيد ميلادها.. 10 صور لزوجة محمد رمضان برفقته تبرز أنوثتها

بعد تجاهلها للحسد.. 10 صور لـ ياسمين صبرى برفقة زوجها أبو هشيمة