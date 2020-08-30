5 جنيهات تراجعا في أسعار الذهب بـ مصر .. تفاصيل

شهدت أسعار الذهب في مصر حالة من التذبذب ما بين ارتفاع وانخفاض متأثرة بالتذبذب في السعر العالمي، وقد انتهت تعاملات الاسبوع اليوم الأحد بانخفاض نحو 5 جنيهات خلال الأسبوع.





وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الاحد 30-8-2020 نحو 846 جنيها مقارنة بـ 871 جنيها الأحد الماضي، وشهدت أسعار الذهب أمس أعلي سعر لها خلال الاسبوع مسجلة 877 جنيها للجرام .





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