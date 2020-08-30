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محافظات

بقيادة محافظ القليوبية.. حملات مكبرة لإزالة المباني المخالفة على الأراضي الزراعية بالقناطر الخيرية وبنها

الأحد 30/أغسطس/2020 - 07:27 م
إزالة المباني المخالفة
إزالة المباني المخالفة
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إبراهيم الهوارى
قاد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية عدد من الحملات المكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بقرية أبو الغيط بالقناطر الخيرية.

وشملت الحملة إزالة 13 حالة تعدي على الأراضي الزراعية على مساحة 1540 م2، بالاضافة الى متابعة ازالة أدوار مخالفة برج 14 دور بمساحة 600 م2 عند منطقة كوبري الفحص بمدينة بنها ولم يتقدم أصحاب تلك المباني بتسديد رسوم جدية التصالح أو التقدم للتصالح.


وأكد المحافظ أنه لا تهاون مع المتعدين على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، والعمل بكل حسم على إستعادة حق الشعب ، مشيرا إلى أن أجهزة المحافظة تتعامل بكل حزم وقوة فى إزالة كافة أنواع التعديات على أملاك الدولة أو الأراضى الزراعية للحفاظ عليها، التى هى حق الأجيال الحالية والقادمة، وتطبيق القانون على الجميع.

كما اكد محافظ القليوبية على استمرار الحملات لإزالة كافة أشكال التعديات وتحويل أصحابها للنيابة العسكرية ومصادرة معدات البناء في ظل استغلال بعض المواطنين الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد.

وأضاف المحافظ أن الإزالات تشمل الأراضي التي لا يجوز تقنينها والحالات التي لم تتقدم أصلا بطلبات تقنين، والحالات التي تم التقدم بشأنها طلب تقنين فقط ولم تستكمل أي إجراءات، وكذا الحاصلين على أذونات سداد رسوم ولم تُسدًد، وأيضا من سدًد رسوم فحص ولم يُسدًد رسوم معاينة ،علاوة على الحالات التي أقرت لجان البت بعدم انطباق شروط التقنين عليها، فضلا عن إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف والعشوائى، سواء على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية التي تمثل جزء مهم من أمن مصر القومي.
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