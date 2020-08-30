ضربة قاصمة للتنظيمات الإرهابية.. هشام الحلبي يعلق على بيان القوات المسلحة

علق اللواء هشام الحلبي مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا، على بيان القوات المسلحة الذى جرى بثه منذ قليل، قائلا "تم تدمير 9 عربات دفع رباعي محملة بالإسلحة والذخيرة بالحدود الغربية".





وتابع الحلبي خلال مداخلة هاتفية بالإعلامية عزة مصطفي مقدمة برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر قناة "صدى البلد": "ما قامت به القوات المسلحة هو ضربة قاسمة للتنظيمات الإرهابية".





وأصدرت القيادة العامة للقيادة المسلحة بيانا، أكدت فيه أن القوات المسلحة تمكنت من رصد وتتبع وتدمير عدد من البؤر الإرهابية التي تتخذها العناصر التكفيرية ملجأ لها ومركز لتنفيذ عملياتها الارهابية وتروع المواطنين الآمنين.





أسفرت الجهود في المدة من 22 يوليو 2020 إلى 30 أغسطس عن تحقيق التالي: تدمير 317 وكرا وملجأ للعناصر الإرهابية ومخازن للمواد المتفجرة بشمال سيناء تستخدمها العناصر التكفيرية ملجا لها وتكديس الأسلحة والذخائر.