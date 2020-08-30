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الصحة: تدشين التأمين الصحى بالأقصر قريب للغاية.. فيديو

الأحد 30/أغسطس/2020 - 07:21 م
صدى البلد
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أسامة علي
قال الدكتور خالد مجاهد،المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تفقدت خلال زيارتها لمحافظة الأقصر،الحجر الصحى بمطار الأقصر الدولى وراجعت الإجراءات المتخذة للوقاية ضد فيروس كورونا.

وتابع مجاهد خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "دى ام سى"،بعد زيارة مطار الأقصر الدولى تفقدت وزيرة الصحة الاستعدادات النهائية تمهيدًا للتشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد بالمحافظة.

وأكد الدكتور خالد مجاهد، أنه خلال وقت قريبا جدا سيتم تدشين التأمين الصحى الشامل محافظة الأقصر . 

وأوضح المتحدث بأسم وزارة الصحة أن جولة هالة زايدة بالاقصر ستستمر لمدة يومين.
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