نتنياهو يعلن عن محادثات سرية مع دول عربية لتطبيع العلاقات مع إسرائيل

كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن وجود محادثات سرية مباشرة مع قادة عدد من الدول العربية، بهدف تطبيع العلاقات مع إسرائيل.





وأضاف نتنياهو خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماعه مع جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومستشاره أن هناك محادثات بعيدا عن الأضواء بزعماء عرب ومسلمين للوصول إلى تطبيع للعلاقات مع إسرائيل.





أوضح نتنياهو أنه تحدث إلى مسؤولين من السودان وتشاد وسلطنة عُمان.





ووصل جاريد كوشنر كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صباح الأحد إلى القدس المحتلة يرافقه مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين،



