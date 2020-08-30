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أخبار العالم

نتنياهو يعلن عن محادثات سرية مع دول عربية لتطبيع العلاقات مع إسرائيل

الأحد 30/أغسطس/2020 - 07:29 م
رئيس الوزراء الإسرائيلي
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
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قسم الخارجي
كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن وجود محادثات سرية مباشرة مع قادة عدد من الدول العربية، بهدف تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وأضاف نتنياهو خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماعه مع جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومستشاره أن هناك محادثات بعيدا عن الأضواء بزعماء عرب ومسلمين للوصول إلى تطبيع للعلاقات مع إسرائيل.

أوضح نتنياهو أنه تحدث إلى مسؤولين من السودان وتشاد وسلطنة عُمان.

ووصل جاريد كوشنر كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صباح الأحد إلى القدس المحتلة يرافقه مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين،

ومن المقرر أن يعقد نتنياهو عدة لقاءات مع مسئولين إمارتيين غدًا لترسيم الاتفاق الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وولي عهد أبو ظبي للسلام بين الإمارات وإسرائيل في 13 أغسطس الجاري.
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