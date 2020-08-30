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رياضة

الدوري المصري.. صلاح محسن يضع الهدف الثالث في شباك طنطا

الأحد 30/أغسطس/2020 - 07:47 م
صلاح محسن
صلاح محسن
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حسام الحارتي
أحرز صلاح محسن  لاعب نادي سموحة الهدف الثالث في شباك نادي طنطا في المباراة التي تجمع بينهما الان ضمن منافسات الجولة الـ 23 من بطولة الدوري الممتاز.

وتمكن صلاح محسن من إحراز الهدف الثالث في الدقيقة 71"، من خلال إستقبال كرة عرضية من أحمد جمال من جهة اليمين ليقابلها صلاح محسن برأسية رائعة من يسار منطقة الجزاء سكنت يمين المرمى.

انتهت أحداث الشوط الأول من المباراة التي تجمع بين فريقي سموحة ونظيره طنطا بتقدم الأول بهدفين  دون رد في المباراة التي تجمع بينهما الان باستاد الاسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ 23 من بطولة الدوري المصري.

وتمكن شريف رضا لاعب نادي سموحة  من إحراز هدف تقدم فريقه في الدقيقة الثانية من خلال كرة عرضية من جهة اليمين عن طريق ديريك نيسيبامبي قابلها شريف رضا بتسديدة من يسار منطقة الجزاء سكنت يمين المرمى.

وفي الدقيقة 43 أحرز ديريك نيسيبامبي الهدف الثاني في شباك سموحة من خلال استغلال الخطأ الدفاعي لنادي طنطا ليتمكن من إحراز الهدف الثاني قبل إنتهاء المباراة 

وجاء تشكيل سموحة لمواجهة طنطا كالتالي :-

عمر صلاح، رجب نبيل، محمد كوفي، شريف رضا، يوسف ديوب، إيدي ايمومو، محمد التراهوني، أحمد جمال، ديريك نيسيمانبي، حسام حسن، صلاح محسن.

بينما أعلن محمد صلاح المدير الفني لنادي طنطا عن تشكيل فريقه لمواجهة سموحة والذي جاء كالتالي :-

محمد فتحي، أحمد سعيد أوكا، محمد الشاذلي، محمد حسام، أحمد الشناوي، محمود منصور، أحمد سالم صافي، مصطفى أمين، هاني رشدي، وليد عادل، محمد ناجي جدو.

ويدخل سموحة اللقاء وهو في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 28 نقطة بينما يتواجد طنطا في المركز الأخير برصيد 16 نقطة 

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