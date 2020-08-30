نقيب الزراعيين: مصر تستورد سنويا 10 ملايين طن قمح بسبب التعدي على الأراضي ..فيديو

أكد الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، أن ما خسرته مصر من أراضٍ زراعية كان بسبب التعديات والبناء المخالف الذي تجاوز 1.2 مليون فدان.





وأضاف سيد خليفة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتى" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، "مصر تستورد سنويا نحو 10 ملايين طن قمح؛ بسبب ظاهرة التعدي على الأراضى الزراعية".





وأوضح أن كل فدان أراض زراعية يتحول إلى مبانٍ يستهلك 3 أضعاف كمية المياه التى كان يستهلكها، لافتا إلى أن وزارة الزراعة تبذل جهودا كبيرة في مواجهة التعديات على الأراضى الزراعية.





ونوه نقيب الزراعيين بأن الخونة كانوا يراهنون على سقوط الدولة، مضيفا "هناك 2000 شخص يفقدون أكلهم نتيجة خسارة 82 فدانا في اليوم".



