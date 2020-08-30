AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

نقيب الزراعيين: مصر تستورد سنويا 10 ملايين طن قمح بسبب التعدي على الأراضي ..فيديو

الأحد 30/أغسطس/2020 - 09:13 م
قمح
قمح
Advertisements
حمزة شعيب
أكد الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، أن ما خسرته مصر من أراضٍ زراعية كان بسبب التعديات والبناء المخالف الذي تجاوز 1.2 مليون فدان.

وأضاف سيد خليفة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتى" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، "مصر تستورد سنويا نحو 10 ملايين طن قمح؛ بسبب ظاهرة التعدي على الأراضى الزراعية".

وأوضح أن كل فدان أراض زراعية يتحول إلى مبانٍ يستهلك 3 أضعاف كمية المياه التى كان يستهلكها، لافتا إلى أن وزارة الزراعة تبذل جهودا كبيرة في مواجهة التعديات على الأراضى الزراعية.

ونوه نقيب الزراعيين بأن الخونة كانوا يراهنون على سقوط الدولة، مضيفا "هناك 2000 شخص يفقدون أكلهم نتيجة خسارة 82 فدانا في اليوم".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

30 يونيو والنهضة الخضراء.. كيف غيرت الثورة خريطة مصر الزراعية؟

نقيب الزراعيين: إثيوبيا تمتلك 11 نهرا ونحصل على الحد الأدنى من مياه النيل.. فيديو

الزراعيين: مشروعات الرئيس السيسي خففت من الآثار الكارثية للتعديات على الأراضي

الرئيس السيسي يحذر من التعدي على الأراضي الزراعية.. والزراعيين: خسرنا ١.٢ مليون فدان.. والفلاحين: المساحة المزروعة في مصر أقل من 4 % ويجب الحفاظ عليها

نقيب الزراعيين: ما خسرته مصر من أراضى زراعية يتجاوز الـ 1.2 مليون فدان

نقيب الزراعيين: 2000 شخص يفقدون قوتهم نتيجة فقدان 82 فدانا يوميا.. فيديو

ترشيحاتنا

رزق حلال.. أم مكة تجهز أطعمة بيتى لعلاج زوجها المريض وطفلتها الصغيرة.. فيديو

مخالف يدفع 200 مليون جنيه.. الديهي: ملف مخالفات البناء لن يغلق بدون محاسبة.. فيديو

موجز السوشيال.. تأجيل نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.. ميدو يدخل تحديا جديدا

شاهد.. مشاجرة عنيفة بين مخمورين داخل ملهى ليلي

القوات المسلحة تكشف عن عملية نوعية قامت بها في سيناء |فيديو

الري السودانية تتوقع انخفاض منسوب النيل

AdvertisementS

بملابس لافتة.. فيفي عبده بإطلالة جذابة من الساحل الشمالي

الوطنية للانتخابات: تصعيد حلمي رزق لانتخابات الإعادة بأسيوط بدلا من نائب مستقبل وطن المتوفي

جردتها من ملابسها تحت تهديد شفرة .. اعترافات المتهم بالتعدي جنسيا على سورية داخل شقة في أكتوبر

حذر منه الرئيس السيسي.. السعودية تكشف عن مرض منتشر سبب أساسي في الإصابة بكورونا

98.53 للطب ...وزير التعليم العالي يعلن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2020

مهلة تركيب الملصق الإلكتروني اقتربت.. الداخلية: مد ساعات العمل بوحدات المرور حتى 8 مساء

القوات المسلحة تكشف عن عملية نوعية قامت بها في سيناء |فيديو

لا مد للتصالح في مخالفات البناء ٦ أشهر أخرى.. مستشار سابق بالتنمية المحلية يفجر مفاجأة

لطلاب علمي علوم.. ننشر الأماكن الشاغرة بالمرحلة الثانية

القوات المسلحة: تدمير ٩ سيارات محملة بالأسلحة والذخائر حاولت إختراق الحدود الغربية

طارق العشري: لميت لاعيبة لمباراة الأهلي .. كورونا عفريتي فى المصري.. وهذه حكايتى مع السقا |حوار

بعد تجاهلها للحسد.. 10 صور لـ ياسمين صبرى برفقة زوجها أبو هشيمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منقوعة في حمام السباحة.. أروى تثير الجدل بكاش مايوه

بفستان جريء.. رانيا يوسف تتألق بإطلالة تبرز أنوثتها

تامر حسني يشعل زفاف ياسر الحريري في الساحل بدويتو اختراع مع محمود العسيلي.. صور