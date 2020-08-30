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تعليم

اعتماد نتيجة إعلام الأزهر والكلية تهنئ الأوائل الثلاثة

الأحد 30/أغسطس/2020 - 09:23 م
رئيس جامعة الأزهر
رئيس جامعة الأزهر وعميد الإعلام
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محمد شحتة
اعتمد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر اليوم، الأحد، نتيجة الفرقة الرابعة كلية الإعلام جامعة الأزهر بالقاهرة.

وهنأ الدكتور غانم السعيد، عميد الكلية، جميع الطلاب بالنجاح والتفوق، وخص بالذكر الطلاب الأوائل على الأقسام الثلاثة، حيث تحمل الدفعة اسم المرحوم الدكتور عبد الصبور فاضل أول عميد للكلية.

وأشار الدكتور رضا عبد الواحد، وكيل الكلية، أنه سيتم نشر النتيجة وإصدار الشهادات للمطلوبين من التجنيد صباح الإثنين المقبل.

وتوجه وكيل الكلية بالتهنئة، للأوائل في الأقسام الثلاثة، وهم:

الإعلامي : محمود ربيع سعد أبو حليمة( كفر الشيخ ) الأول على قسم العلاقات العامة والإعلان والأول على الكلية بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف

الإعلامي : أشرف محمد محمد حسان ( من الأقصر )الأول على قسم الصحافة والنشر بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف

الإعلامي : ربيع مرعي محمد رمضان ( بني سويف )الأول على قسم الإذاعة والتليفزيون بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف

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