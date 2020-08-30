جريمة نص الليل .. مقتل طبيب بشري بسبب 1200 جنيه بروض الفرج

أنهى مسجل خطر حياة طبيب داخل شقته بمنطقة روض الفرج بهدف السرقة بعد علمه بثراء المجنى عليه وتبين من التحقيقات والتحريات أن المتهم ارتدى بدلة وماسك لإخفاء ملامحه عن كاميرات المراقبة المتواجدة بمحيط الواقعة .

تلقت الاجهزة الامنية بلاغا يفيد العثور على جثة عاطف جورجى فى العقد السابع من عمره مذبوحا داخل شقته ووجود بعثرة فى محتويات الشقة وتبين سلامة منافذها .





انتقل لمكان الحادث كل من الرائد أحمد الشيخ رئيس مباحث روض الفرج ومعاوناه النقيبان محمد علي وكريم لاشين الى مكان الواقعة وتبين من المعاينة الاولية وجود جثة المجنى عليه ملقى على الارض وبها جرح ذبحى وبعثرة فى محتويات الشقة وسلامة المنافذ .

أخطر اللواء نبيل سليم مدير الادارة العامة لمباحث القاهرة واللواء محمد الشرقاوى مدير ادارة البحث بالواقعة وتم تشكيل فريق بحث برئاسة العميد محمد السيد مدير قطاع مباحث شمال القاهرة والمقدم محمد الشموتى مفتش القطاع ووحدة مباحث روض الفرج وبفحص علاقاته تبين أن المجنى عليه يعانى من عدة امراض ويقيم بمفرده فى شقته وغير متزوج وأنه فى الفترة الاخيرة يتعامل مع مكاتب لتوريد الخادمات لتنظيف الشقة وتلبية احتياجاته المنزلية نظرا لمرضه وعدم قدرته على الحركة وخوفا من اصابة بكورونا .





وبفحص المترددين عليه فى الفترة الاخيرة من مكتب التوريد تبين أن إحدى الخادمات التى عملت لديه يومين فقط وغادرت الشقة وباجراء التحريات عنها تبين انها متزوجة من شخص له معلومات جنائية "مسجل خطر " وبتتبع خط سيره تبين أنه متزوج من اخرى ويقوم بأخذ العناوين التى تعمل زوجتاه لدي أصحابها بالتفصيل .





وبتكثيف التحريات تبين انه مرتكب الجريمة بعد اخذ عنوان المجنى عليه من زوجته التى تحدثت معه بحسن نية عن ثراء المجنى عليه فاختمرت الفكرة وبعد شهر من معرفته بذلك قرر ارتكاب الجريمة وسرقة المجنى عليه نظر لثرائه واقامته بمفرده .

وبفحص كاميرات المراقبة اظهرت وجود المتهم فى مكان الواقعة ودخول العمارة مرتديا بدلة وماسك لاخفاء ملامحه عن الكاميرات وبمواجهة المتهم أقر بارتكاب الجريمة وعلمه بثراء المجنى عليه ففكر فى سرقته وتوجه الى شقة القتيل الساعة 2 ونصف صباحا وطرق الباب واخبره انه زوج احدى الخادمات التى عملت لديه وطلب منه مبلغا ماليا وفور فتح الباب انهال عليه بسكين وأنهى حياته واستولى على 1200 جنيه وكاب وفرا هاربا من مكان الحادث حتى تم ضبطه وأمرت النيابة بحبسه 4 ايام على ذمة التحقيق.