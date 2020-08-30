«الأسقفية» ناعية شهداء القوات المسلحة بسيناء: قدموا دماءهم الزكية ثمنا لحياتنا

نعى الدكتور منير حنا رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، ضباط وجنود القوات المسلحة بسيناء الذين استشهدوا اليوم الأحد في مواجهة مسلحة ضد العناصر التكفيرية بسيناء.





وقال رئيس الأساقفة، في بيانه، إن الشهداء قدموا دماءهم الزكية ثمنًا لأمن واستقرار المصريين مصليًا أن يتغمدهم الله بواسع رحمتهم وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.





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وشدد حنا على أن العمليات الإرهابية لن تمنع المصريين من السير قدمًا في طريق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بل تدفع القوات المسلحة والشرطة لبذل المزيد في تلك الحرب المستمرة ضد الإرهاب وقوى الشر التى لا تريد استقرارا ولا سلامًا لمصر.





وأكد رئيس الأساقفة أن أساقفة وقساوسة وشعب الكنيسة الأسقفية يذكرون دائمًا وفي كافة صلواتهم شهداء مصر وجنودها البواسل الذين يدفعون حياتهم ثمنًا للسلم بشجاعة نادرة.





كانت الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية، وعلى رأسها قداسة البابا تواضروس الثاني، قد نعت في وقت سابق اليوم شهداء القوات المسلحة البواسل الذين استشهدوا نتيجة للأعمال القتالية الباسلة لقواتنا المسلحة في حربها ضد الاٍرهاب.



