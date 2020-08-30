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وزيرة التضامن تكشف تطورات قضية اغتصاب طباخ لفتاتين داخل دار للرعاية.. فيديو

الأحد 30/أغسطس/2020 - 11:06 م
الدكتورة نيفين القباج
الدكتورة نيفين القباج
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محمد حليم قنديل
علقت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي علي واقعة أغتصاب طفلتين داخل دار أيتام ارتكبها طباخ.

وأضافت الدكتورة نيفين القباج خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة" المذاع علي القناة الاولي المصرية، أن الطباخ الذى يعمل فى أحدى دور الرعاية والمتهم بالتحرش بالفتيات محبوس الآن، موضحة أن الفتيات المجنى عليهن يتلقون الدعم النفسى.

وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تتبع إجراءات احترازية مشددة الآن فى دور الرعاية للحفاظ على الأطفال والفتيات.

وأوضحت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير دور الرعاية، واتباع  إجراءات احترازية مشددة للحفاظ على طبيعة عملها.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي الى أهمية المشاركة المجتمعية فى مراقبة دور الرعاية من قبل الجميع لرصد أى مخالفة والتبليغ عنها.
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