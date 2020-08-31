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مهرجان أفلام السعودية يستعد لدورته السادسة.. فعاليات افتراضية لتشجيع صناعة السينما بالمملكة وتعزيز الثقافة السينمائية

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 07:01 ص
أفلام السعودية
أفلام السعودية
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محمد نبيـل
أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان أفلام السعودية فرصة إضافية للمشاركة في دورته السادسة الاستثنائية عبر الإنترنت.

ومن المنتظر أن تقام دورته السادسة بشكل افتراضي خلال الفترة من 1 وحتى 6 سبتمبر 2020، لضمان تحقيق المهرجان لأهدافه الرئيسية المتمثلة في دعم المواهب الوطنية المتخصصة في المجال، وتشجيع صناعة الأفلام السعودية، وتعزيز الثقافة السينمائية في المملكة.

ويقام مهرجان أفلام السعودية في دورته السادسة بشكل افتراضي بالكامل عبر الإنترنت، والذي تنظمه جمعية الثقافة والفنون بالدمام بالشراكة مع مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي بالظهران “إثراء”، وبدعم من هيئة الأفلام التابعة لوزارة الثقافة.
ويستهل المهرجان برامجه السينمائية الـ 23 على مدار الـ24 ساعة خلال أيام المهرجان الستة من خلال منصة للاحتفاء بالأفلام السعودية وصنّاعها، وعرضها لأكبر شريحة ممكنة من الجمهور، حيث تعرض الأفلام السعودية المقبولة للمنافسة على جوائز المهرجان على شكل (10 مجموعات) كل يوم مجموعتين، يتبع كل مجموعة أفلام نقاش مع مخرجيها.
وكما يتضمن المهرجان 5 ندوات هي “ندوة مستقبل الأفلام السعودية، وتحولات الصورة في السينما الشعرية، ونحو صناعة السينما السعودية، وندوة السينما ما بعد كوفيد 19، وندوة الأفلام السعودية في صالات السينما”، إضافة إلى “برنامج كتاب المهرجان” المخصص للحوارات مع مؤلفي ومترجمي الكتب التي أصدرها المهرجان. وبرنامج “مقهى الأفلام” وهو حوارات مع مجموعة من صناع الأفلام السعوديين تناقش هذه المواضيع: “كتابة السيناريو، وتجربة الممثل والأداء، وتكوين الصورة في الفيلم، ومونتاج الفيلم وهندسة الصوت، وتجارب في إنتاج الفيلم الطويل”.
وأوضح مدير مهرجان أفلام السعودية الأستاذ أحد الملا "أن المهرجان يأتي عبر وسائط الإنترنت بشكل مختلف عن الاستخدام التلقائي الذي يتم التعامل فيه كموقع بديل. 

ويتضمن المهرجان في دورته المقبلة أربع مسابقات رئيسية، هي: "مسابقة الأفلام الروائية، ومسابقة الأفلام الوثائقية، ومسابقة أفلام الطلبة، ومسابقة السيناريو غير المنفذ، وستتولى مهمة اختيار الفائزين في كل مسابقة لجنة تحكيم مستقلة، ستقوم بمنح جائزتين، فيما سيمنح تصويت الجمهور جائزة في كل مسابقة من المسابقات الأربع.

وشددت اللجنة المنظمة للمهرجان على إدراكها لأهمية عرض الأفلام في صالات السينما بين محبي الأفلام والجمهور، موضحة بأن قرار بث المهرجان رقميًا عبر الإنترنت جاء بعد دراسة الظروف الراهنة وما يرتبط بها من قيود احترازية قد لا تتيح للكثيرين حضور فعاليات المهرجان والاستفادة من برامجه.

ومن المقرر أن يتم الإعلان في الفترة القريبة المقبلة عن قائمة الأفلام والسيناريوهات المقبولة في دورته الاستثنائية، إضافة إلى تفاصيل المسابقات والورش والبرامج الموازية.

ويهدف مهرجان "أفلام السعودية" منذ دورته الأولى عام 2008 إلى توفير منصة للاحتفاء بالأفلام السعودية وصنّاعها، وعرضها لأكبر شريحة ممكنة من الجمهور، في أجواء سينمائية محفزة.
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