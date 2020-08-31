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بين الناس

صلوحة تناشد وزارة التضامن بإدراجها ضمن معاش تكافل وكرامة

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 11:00 ص
صدى البلد
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وسام مختار
ناشدت السيده صلوحة محمود إبراهيم رزق ، والمقيمة فى أرض البرماوى مركز دسوق محافظة كفر الشيخ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وزارة التضامن إدراجها ضمن معاش تكافل وكرامة .

وتقول فى رسالتها : أطالب الموافقة على إدراجها تحت مظلة المقبولين فى معاش تكافل وكرامة نظرا لظروفها المادية الصعبة، حيث إنها أرملة ولا يوجد عائل لديها أو دخل يمكنها من مواجهة أعباء الحياة. 
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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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