صلوحة تناشد وزارة التضامن بإدراجها ضمن معاش تكافل وكرامة

ناشدت السيده صلوحة محمود إبراهيم رزق ، والمقيمة فى أرض البرماوى مركز دسوق محافظة كفر الشيخ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وزارة التضامن إدراجها ضمن معاش تكافل وكرامة .





وتقول فى رسالتها : أطالب الموافقة على إدراجها تحت مظلة المقبولين فى معاش تكافل وكرامة نظرا لظروفها المادية الصعبة، حيث إنها أرملة ولا يوجد عائل لديها أو دخل يمكنها من مواجهة أعباء الحياة.

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



