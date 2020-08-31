قبل أن تقبل على شرائها.. معلومات لابد أن تعرفها عن الأحجار الكريمة.. فيديو

وتابع " المهنة بتستر اللي شغال فيها، والأمر يحتاج إلى إمكانيات كبيرة تناسب الصناعة، فالماكينات الحالية تعبر بدائية وترجع إلى السيتنات، والماكينات الحديثة سعرها غالي جدًا، والتسهيلات فيها صعبة، ونحتاج إلى الدعم بتوفير خامات أكثر، والإهتمام بعملية التنقيب".





