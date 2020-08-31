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منوعات

ساعتان من الرعب.. محاصرة 4 أشخاص في أرجوحة على ارتفاع شاهق

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 06:17 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
ساعتان لم تلمس أقدامهم الأرض ولم تلمس أيديهم السماء معلقين بين هذا وذاك وشعور بالرعب والخوف يملأ قلوبهم بسؤال  هل سنبقى أحياء ؟، وبعد كم من الساعات سنرى الأرض ونسير عليها. 

كان هذا لسان حال 4 أشخاص علقت بهم إحدى الألعاب في الهواء وعلى ارتفاع شاهق للغاية لمدة ساعتين، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية. 

وقد تم استدعاء خدمات الطوارئ إلى Gloucester Park، وطواقم الإطفاء للإبلاغ عن أربعة أشخاص عالقين بعد توقف رحلة في الجو، حتى يتمكنوا من إنقاذهم. 

وتُظهر الصور إحدى جولات ركوب الأرجوحة الطويلة ، المسماة Star Flyer ، حيث يتدلى الأشخاص من المقاعد في الهواء، فيما أكد فريق الإنقاذ وريق الإطفاء بمدينة الملاهي أن طاقمين أرسلوا إلى مكان الحادث من Gloucester North و Gloucester South.

كان لديهم سلالم متخصصة ، لكن أصحاب الأرجوحة تمكنوا من تشغيلها مرة أخرى وتحرير العملاء المنكوبين، وقد حضرت شرطة "جلوسيسترشاير" أيضًا لصرف  المتفرجين حيث تجمع حشد حول الركوب.

ولم يصب أحد خلال الحادث على الرغم من أن الركاب الأربعة  المحاصرين ظلوا عالقين لأكثر من ساعتين.
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