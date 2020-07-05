أرجوحة تتسبب في موت سيدة في فرنسا.. صور

سقطت سيدة بالغة من العمر 32 عاما من فوق أرجوحة في حديقة للملاهي في فرنسا و أصيبت بجروح بالغة في الرأس و تسبب ذلك موتها فورا .





و حسب ما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية ، أن السيدة الثلاثينية كانت في نزهه مع أبنائها و قررت ركوب أرجوحة على إرتفاع كبيرة بدافع المغامرة .





كانت أخر لحظات حياتها ، بعد أن افلتت حزام الأمان من الكرسي الذي كانت تجلس عليه و سقطت من الارجوحة على ارتفاع 3 امتار .





لم يذكر التقرير الطبي إصابة أي شخص آخر من اللاعبين ، فقط تلك السيدة التي سقط على رأسها و أصيبت بنزيف أدى إلى إنهاء حياتها على الفور .



