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منوعات

أرجوحة تتسبب في موت سيدة في فرنسا.. صور

الأحد 05/يوليه/2020 - 04:31 م
صدى البلد
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مريم صليب

سقطت سيدة بالغة من العمر 32 عاما من فوق أرجوحة في حديقة للملاهي في فرنسا و أصيبت بجروح بالغة في الرأس و تسبب ذلك موتها فورا . 

و حسب ما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية ، أن السيدة الثلاثينية كانت في نزهه مع أبنائها و قررت ركوب أرجوحة على إرتفاع كبيرة بدافع المغامرة . 

كانت أخر لحظات حياتها ، بعد أن افلتت حزام الأمان من الكرسي الذي كانت تجلس عليه و سقطت من الارجوحة على ارتفاع 3 امتار . 

لم يذكر التقرير الطبي إصابة أي شخص آخر من اللاعبين ، فقط تلك السيدة التي سقط على رأسها و أصيبت بنزيف أدى إلى إنهاء حياتها على الفور . 

أرجوحة تتسبب في موت سيدة في فرنسا.. صور
أرجوحة تتسبب في موت سيدة في فرنسا.. صور
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