هشام جمال يهنئ ليلى أحمد زاهر بعيد ميلادها: الجميلة الموهوبة

هنأ المنتج هشام جمال ، الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر بعيد ميلادها،وذلك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.





ونشر هشام جمال صورة له مع ليلى زاهر وعلق عليها، قائلا:"عيد ميلاد سعيد الجميلة الموهوبة".





وشاركت ليلى زاهر في بطولة مسلسل الفتوة مع الفنان ياسر جلال واحمد صلاح حسني وأحمد خالد صالح ومي عمر ورياض الخولي وأحمد خليل من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.













وتدور أحداث مسلسل "الفتوة" فى زمن غير معاصر، حيث تعود الأحداث للوراء 100 عام، معتمدة على الطابع الشعبى ويتم تناوله بشكل اجتماعي لا يخلو من الجانب الرومانسي والأكشن والكوميدي.







