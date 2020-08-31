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مرأة

كولاجين طبيعي.. فوائد ماء البصل للوجه

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 09:43 ص
فوائد ماء البصل للوجه
فوائد ماء البصل للوجه
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آية التيجي
هناك العديد من فوائد ماء البصل للوجه، لأن البصل يحتوي على مضادات حيوية طبيعية دون التدخل بأى مواد كميائية ضارة، لذا فقد نجد العديد من استخدام و فوائد ماء البصل للوجه.

ومن أبرز  فوائد ماء البصل للوجه عديدة انه يحتوي على فيتامين C ، وهو عنصر غذائي يساهم في تنظيم صحة المناعة وإنتاج الكولاجين وإصلاح الأنسجة وامتصاص الحديد، والذي يساعد على نضارة الجلد، وجعله أكثر مرونة.


وتعمل فوائد ماء البصل للوجه بفضل فيتامين سي أيضًا، لانه مضاد قوي للأكسدة في جسمك؛ حيث يحمي خلاياك من التلف الناتج عن الجزيئات غير المستقرة التي تسمى الجذور الحرة .

 فوائد ماء البصل للوجه تكمن  في وجود فيتامينات ب ،و حمض الفوليك (B9) والبيريدوكسين (B6)، التي تلعب دورًا رئيسيًا في التمثيل الغذائي وإنتاج خلايا الدم الحمراء ووظيفة الأعصاب، المسؤولة عن تدفق الدم لجميع أعضاء الجسم بما في ذلك الجلد.

ومن أهم فوائد ماء البصل للوجه انه مصدر جيد للبوتاسيوم ، وهو معدن يفتقر إليه الكثير من الناس، وهو أحد المعادن المسؤولة عن الوظائف الخلوية الطبيعية وتوازن السوائل ونقل الأعصاب ووظائف الكلى وتقلص العضلات كلها تتطلب البوتاسيوم.
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