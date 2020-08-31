كولاجين طبيعي.. فوائد ماء البصل للوجه

هناك العديد من

ومن أبرز

عديدة انه يحتوي على فيتامين C ، وهو عنصر غذائي يساهم في تنظيم صحة المناعة وإنتاج الكولاجين وإصلاح الأنسجة وامتصاص الحديد، والذي يساعد على نضارة الجلد، وجعله أكثر مرونة.