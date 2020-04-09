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مرأة

ماذا يحدث للجسم عند تناول مزيج ماء البصل والليمون؟

الخميس 09/أبريل/2020 - 05:55 ص
مزيج ماء البصل و
مزيج ماء البصل و الليمون
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هاجر هانئ
قال الدكتور محسن النادي، استشارى الطب البديل، إن البصل و الليمون من الأطعمة التي تتميز بفوائد لا حصر لها، نظرا لما تحتويه من فيتامينات ومضادات أكسدة وعناصر غذائية.

وينصح النادي دائمًا بتناول مزيج  ماء البصل و الليمون  حتى يستفاد الجسم بهذه الفوائد التي تكمن بخلط  ماء البصل و الليمون  عند إعداد و تحضي مختلف الاطعمة مثل السلطة و غيرها من الاكلات، وتتمثل فوائد هذا المزيج فى ....


-يعزز مناعة الجسم
-ينظّم نسبة السكر في الدم 
-يقي من الإصابة بمرض السرطان
-يعزز عملية الهضم
-يحمي من الإصابة بالإمساك والإسهال.
-يخفف الالتهابات ويعالجها
-يعالج تساقط الشعر
-يقضي على مشاكل فروة الرأس كالقشرة
-يقوي القدرة الجنسية عند كلا الجنسين
-يزيد حرق السعرات الحرارية
-يخفف أعراض الإنفلونزا، والسعال، والبرد، والتهاب الشعب الهوائية.
-ينظم ضربات القلب
- يقضي على ديدان الأمعاء، كونه يعتبر مضادًا للجراثيم.
-يعالج صعوبة التنفس 
-يعالج مشاكل اللثة والأسنان
-يعالج حب الشباب
-يزيد كثافة الشعر 

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