ماذا يحدث للجسم عند تناول مزيج ماء البصل والليمون؟

قال الدكتور محسن النادي، استشارى الطب البديل، إن البصل و الليمون من الأطعمة التي تتميز بفوائد لا حصر لها، نظرا لما تحتويه من فيتامينات ومضادات أكسدة وعناصر غذائية.
وينصح النادي دائمًا بتناول مزيج ماء البصل و الليمون حتى يستفاد الجسم بهذه الفوائد التي تكمن بخلط ماء البصل و الليمون عند إعداد و تحضي مختلف الاطعمة مثل السلطة و غيرها من الاكلات، وتتمثل فوائد هذا المزيج فى ....
-يعزز مناعة الجسم
-ينظّم نسبة السكر في الدم
-يقي من الإصابة بمرض السرطان
-يعزز عملية الهضم
-يحمي من الإصابة بالإمساك والإسهال.
-يخفف الالتهابات ويعالجها
-يعالج تساقط الشعر
-يقضي على مشاكل فروة الرأس كالقشرة
-يقوي القدرة الجنسية عند كلا الجنسين
-يزيد حرق السعرات الحرارية
-يخفف أعراض الإنفلونزا، والسعال، والبرد، والتهاب الشعب الهوائية.
-ينظم ضربات القلب
- يقضي على ديدان الأمعاء، كونه يعتبر مضادًا للجراثيم.
-يعالج صعوبة التنفس
-يعالج مشاكل اللثة والأسنان
-يعالج حب الشباب
-يزيد كثافة الشعر