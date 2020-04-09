ماذا يحدث للجسم عند تناول مزيج ماء البصل والليمون؟

قال الدكتور محسن النادي، استشارى الطب البديل، إن البصل الليمون من الأطعمة التي تتميز بفوائد لا حصر لها، نظرا لما تحتويه من فيتامينات ومضادات أكسدة وعناصر غذائية.





وينصح النادي دائمًا بتناول مزيج ماء البصل الليمون حتى يستفاد الجسم بهذه الفوائد التي تكمن بخلط ماء البصل الليمون عند إعداد و تحضي مختلف الاطعمة مثل السلطة و غيرها من الاكلات، وتتمثل فوائد هذا المزيج فى ....









-يعزز مناعة الجسم

-ينظّم نسبة السكر في الدم

-يقي من الإصابة بمرض السرطان

-يعزز عملية الهضم

-يحمي من الإصابة بالإمساك والإسهال.

-يخفف الالتهابات ويعالجها

-يعالج تساقط الشعر

-يقضي على مشاكل فروة الرأس كالقشرة

-يقوي القدرة الجنسية عند كلا الجنسين

-يزيد حرق السعرات الحرارية

-يخفف أعراض الإنفلونزا، والسعال، والبرد، والتهاب الشعب الهوائية.

-ينظم ضربات القلب

- يقضي على ديدان الأمعاء، كونه يعتبر مضادًا للجراثيم.

-يعالج صعوبة التنفس

-يعالج مشاكل اللثة والأسنان

-يعالج حب الشباب

-يزيد كثافة الشعر



