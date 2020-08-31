المتهم بقتل طبيب روض الفرج: عرفت إنه غني وعايش لوحده فدبحته لكن ملقيتش معاه غير 1200 جنيه

أمرت جهات التحقيق بحبس مسجل خطر، 4 ايام على ذمة التحقيقات لاتهامه بذبح طبيب بشري بهدف سرقته بعد علمه بتواجده بمفرده داخل شقته بمنطقة روض الفرج بالقاهرة.





وأمرت جهات التحقيق بتشريح جثة المجنى عليه وتكليف مصلحة الطب الشرعي باعداد تقرير مفصل عن أسباب الوفاة والأداة المستخدمة فى الجريمة.





و كلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن المتهم واعداد تقرير بنشاطه.





وادلى المتهم وليد م ، فى العقد الخامس من عمره امام جهات التحقيق باعترافات تفصيلية حول كيفية ارتكابه الواقعة والتخطيط لها من قبل ذلك.









وقال المتهم انه علم بأن الطبيب يعيش بمفرده داخل شقته عقب حديث زوجته الخادمة له بحسن نية من قبل وأنه رجل غنى ويعانى من الأمراض وتحركاته قليلة .





واضاف المتهم بان زوجته خادمة ارسلها مكتب لتوريد الخادمات لشقة القتيل منذ ٣ اشهر للعمل لديه الا انها استمرت يومين فقط وتركت الشقة، واخبرته بالعنوان لكى يعلم فقط اين تعمل واخبرته بانه رجل ثري ويعيش بمفرده ولم يتطرق لكلامها فى ذلك الوقت لحسن نيتها.









واكد المتهم بانه عقد العزم على التخلص من الطبيب وسرقته وعقب مرور شهر على حديثه مع زوجته قام بالتخطيط لارتكاب جريمته.









واضاف بانه يوم الواقعة ذهب لشقة المجنى عليه فى الساعة ٢ ونصف صباحا، وارتدى بدلة وماسك على وجهه لكى لا ينكشف امره امام كاميرات المراقبة وصعد للشقة وقام بطرق الباب حتى رد عليه القتيل واخبره بانه زوج خادمة عملت لديه ويريد اعانة لمروره بضائقة مالية.









واكد ان المجنى عليه اطمأن له والذى كان انتهى من جلسة علاج طبيعي قبل حضور المتهم له ومغادرة طبيب المعالج له للشقة، وقام القتيل بفتح الباب له فباغته المتهم وقام بذبحه مباشرة وانهاء حياته.









واضاف المتهم بانه عقب ذلك قام بالبحث فى الشقة عن كل ما هو غال ونفيس الا انه لم يجد سوى ١٢٠٠ جنيه فقط فوضعها فى جيبه وأخذ طاقية خاصة بالمجني عليه لارتدائها للتمويه وعدم كشفه.









واضاف انه عقب ذلك هرب من المكان مباشرة وقام بانفاق المالى على ملاذته الخاصة حتى كشف امره والقاء القبض عليه.









وكان قد أنهى مسجل خطر حياة طبيب داخل شقته بمنطقة روض الفرج بهدف السرقة بعد علمه بثراء المجنى عليه وتبين من التحقيقات والتحريات أن المتهم ارتدى بدلة وماسك لإخفاء ملامحه عن كاميرات المراقبة المتواجدة بمحيط الواقعة .









تلقت الاجهزة الامنية بلاغا يفيد العثور على جثة عاطف جورجى فى العقد السابع من عمره مذبوحا داخل شقته ووجود بعثرة فى محتويات الشقة وتبين سلامة منافذها .









انتقل لمكان الحادث كل من الرائد أحمد الشيخ رئيس مباحث روض الفرج ومعاوناه النقيبان محمد علي وكريم لاشين الى مكان الواقعة وتبين من المعاينة الاولية وجود جثة المجنى عليه ملقى على الارض وبها جرح ذبحى وبعثرة فى محتويات الشقة وسلامة المنافذ .









أخطر اللواء نبيل سليم مدير الادارة العامة لمباحث القاهرة واللواء محمد الشرقاوى مدير ادارة البحث بالواقعة وتم تشكيل فريق بحث برئاسة العميد محمد السيد مدير قطاع مباحث شمال القاهرة والمقدم محمد الشموتى مفتش القطاع ووحدة مباحث روض الفرج وبفحص علاقاته تبين أن المجنى عليه يعانى من عدة امراض ويقيم بمفرده فى شقته وغير متزوج وأنه فى الفترة الاخيرة يتعامل مع مكاتب لتوريد الخادمات لتنظيف الشقة وتلبية احتياجاته المنزلية نظرا لمرضه وعدم قدرته على الحركة وخوفا من اصابة بكورونا .









وبفحص المترددين عليه فى الفترة الاخيرة من مكتب التوريد تبين أن إحدى الخادمات التى عملت لديه يومين فقط وغادرت الشقة وباجراء التحريات عنها تبين انها متزوجة من شخص له معلومات جنائية "مسجل خطر " وبتتبع خط سيره تبين أنه متزوج من اخرى ويقوم بأخذ العناوين التى تعمل زوجتاه لدي أصحابها بالتفصيل .









وبتكثيف التحريات تبين انه مرتكب الجريمة بعد اخذ عنوان المجنى عليه من زوجته التى تحدثت معه بحسن نية عن ثراء المجنى عليه فاختمرت الفكرة وبعد شهر من معرفته بذلك قرر ارتكاب الجريمة وسرقة المجنى عليه نظر لثرائه واقامته بمفرده .









وبفحص كاميرات المراقبة اظهرت وجود المتهم فى مكان الواقعة ودخول العمارة مرتديا بدلة وماسك لاخفاء ملامحه عن الكاميرات وبمواجهة المتهم أقر بارتكاب الجريمة وعلمه بثراء المجنى عليه ففكر فى سرقته وتوجه الى شقة القتيل الساعة 2 ونصف صباحا وطرق الباب واخبره انه زوج احدى الخادمات التى عملت لديه وطلب منه مبلغا ماليا وفور فتح الباب انهال عليه بسكين وأنهى حياته واستولى على 1200 جنيه وكاب وفرا هاربا من مكان الحادث حتى تم ضبطه وأمرت النيابة بحبسه 4 ايام على ذمة التحقيق.



