وزيرة الثقافة: سيناء أحد الرموز البارزة للهوية المصرية وأرضها تحمل إرثا ثقافيا مميزا

كلفت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة الدكتور احمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة بزيارة وتفقد وإعداد تقرير شامل عن المواقع الثقافية التابعة للهيئة في مدن وقري محافظة شمال سيناء وذلك لإجراء تطوير ورفع كفاءة وافتتاح عدد من المشروعات الثقافية والفنية خلال شهر أكتوبر المقبل .









وتنفيذا لهذا التكليف قام عواض بجولة في مكتبة الطفل والشباب بقرية النجاح بمدينة بئر العبد والتي تقرر تعزيزها بمجموعة جديدة من الكتب وال

الإ صدارات الحديثة لوزارة الثقافة وتخصيص نادي للأدباء بها ثم تفقد مع اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء معرضا للمشغولات اليدوية والحرف التراثية والتقليدية وشهدا عرضا لفرقة الفنون التلقائية والتي تم تكوينها في مطلع يوليو الماضي وتفقدا قصر ثقافة العريش، بعدها التقى عواض بأدباء وشعراء ومثقفي شمال سيناء بالمكتبة العامة بميدان البلدية ونقل لهم تحيات الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة وطالبهم بمزيد من العطاء وبذل الجهد من أجل رفعه الشأن الثقافي بشمال سيناء وبما يليق بمكانة هذه البقعة الغالية من أرض مصر ومجابهة التطرف والإرهاب بكافة صوره .









وفى هذا الصدد قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة إن محافظة شمال سيناء تزخر بالمثقفين والمبدعين، وأضافت أن سيناء تحمل إرثا ثقافيا مميزا وثريا تشكل عبر عصور متتالية، مؤكدة أن ارض الفيروز تظل أحد الرموز البارزة للهوية المصرية ، وأعلنت تأسيس مركزا لتنمية الموهوبين والنابغين في شتي مجالات الإبداع الفني والثقافي بقصر ثقافة العريش عقب افتتاحه إلى جانب إعداد برامج للتدريب علي الحرف البيئية والتراثية ودعم أندية شعراء البادية تحقيقا لمبدأ العدالة الثقافية، كما وجهت بجمع التراث السيناوي من خلال الهيئة العامة لقصور الثقافة وتكثيف الأنشطة الإبداعية في المحافظة .





وثمن محافظ شمال سيناء اللواء محمد عبد الفضيل شوشة دور وزارة الثقافة في إعادة تشكيل الوعي الجمعي من خلال الأنشطة المقدمة في المواقع الثقافية المختلفة وأكد علي ضرورة وأهمية الثقافة والفنون في الحفاظ علي الهوية وتقديم الدعم اللازم لهما مشيرا إلى دورهما في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف بجانب تنمية المجتمع السيناوي .





وصرح الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة أنه جار حاليا إعداد برنامج تشغيل لقصر ثقافة العريش يبدأ تنفيذه فور الافتتاح بعد أن أغلق لمدة تجاوزت عشر سنوات ، ونقل تأييد الأدباء والشعراء والمثقفين من أبناء شمال سيناء لجهود الرئيس السيسي في كل المشروعات القومية والتنموية التي تهدف إلى بناء مصر الحديثة مثمنين دور أبطال الجيش والشرطة في حفظ الأمن وتحقيق الأمان ، كما طالبوا بإقامة مؤتمر أدباء مصر في شمال سيناء ، وأوضح عواض أن قصر ثقافة العريش يقع على مساحة 1900 م2 ويضم دور أرضي وطابقين ويحتوي الدور الأرضي على المدخل الرئيسي ويتفرع الى ثلاثة اتجاهات الأمامي يؤدي إلى صالة المسرح والآخران للطرق الجانبية المؤدية لسلالم الأدوار العلوية ،وتتسع صالة المسرح لعدد 250 مقعدا إلى جانب غرف الخدمات وقاعة كبار الزوار والمكاتب الإدارية ، مخزن للديكور، معرض للفنون وغرفتين للفنانين.

ويقسم الدور الأول لثلاثة مناطق منفصلة هي منطقة المدرجات البلكون وتتسع لعدد 150 مقعدا ، 4 غرف إدارية ، منطقة الأنشطة مكونة من 13 غرفة هي الديمر، 2 غرفة إدارية و10 غرف للأنشطة والفنون منها نادي تكنولوجيا المعلومات، مكتبة للطفل، قاعة للندوات وقاعة للموسيقى والاستماع ، أما الدور الثاني مقسم إلى ثلاثة مناطق الأولى إدارية وتحتوي على عدد 5 غرف إدارية، المنطقة الثقافية تضم قاعة للتدريب الفني ومكتبة والمنطقة الثالثة للخدمات وتشمل غرفتين للمخازن بالإضافة إلى غرفة الإسقاط .



