AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

البابا تواضروس يستقبل الأنبا ساويرس المشرف على أديرة الأنبا توماس والأنبا موسى ومار بقطر

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 11:15 ص
قداسة البابا تواضروس
قداسة البابا تواضروس الثاني
Advertisements
سامح سلام
استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني اليوم نيافة الأنبا ساويرس الأسقف العام، المشرف على أديرة القديسين الأنبا توماس السائح بالخطاطبة وسوهاج والأنبا موسى القوي بطريق العلمين ومار بقطر بالخطاطبة. 

وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن قداسة البابا تواضروس الثاني ناقش مع نيافة الأنبا ساويرس مجموعة من الموضوعات المتعلقة بالأديرة التى يشرف عليها وأحوال الأباء الرهبان ورعايتهم. 

أقرأ أيضا ..


ونعت الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية، وعلى رأسها قداسة البابا تواضروس الثاني، أمس شهداء القوات المسلحة البواسل الذين استشهدوا نتيجة للأعمال القتالية الباسلة لقواتنا المسلحة في حربها ضد الاٍرهاب.

وذكر بيان صادر اليوم عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، نصلي أن يمنح الله عزاءً وسلامًا لأهالي الشهداء الأبرياء وأن يمنَّ بالشفاء العاجل على المصابين. 

وأضاف البيان ستظل الكنيسة دومًا ثابتةً على موقفها الداعم للقوات المسلحة في حربها مع الاٍرهاب الأسود إلى أن تستطيع اقتلاع جذوره من أرض مصر وتحقيق كامل الأمن والطمأنينة لشعبنا المبارك، وتابع قائلا، ليحفظ الرب القدير وطننا من كل شر، وينعم عليه وعلى أهله بالسلام والاستقرار. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

البابا تواضروس يستقبل مطران الكرسي الأورشليمي والراهب تيمون السرياني

لمناقشة أمور خاصة بالأديرة.. البابا تواضروس يستقبل رئيس دير الأنبا بولا

الكنيسة الأرثوذكسية ناعية شهداء القوات المسلحة: ليحفظ الرب القدير وطننا من كل شر

«الأسقفية» ناعية شهداء القوات المسلحة بسيناء: قدموا دماءهم الزكية ثمنا لحياتنا

ترشيحاتنا

بالأحمر الناري.. داليا مصطفي تستعرض رشاقتها

الليمون بـ 5 جنيهات للكيلو.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الإثنين 31-8-2020

فيديوجراف.. فوضى في أسعار المقابر بسبب كورونا

حدث ليلا.. سيدة تعتدي على ضابط شرطة داخل محكمة.. رمضان صبحي يرفض العودة لـ هدرسفيلد تمهيدا للانتقال إلى بيراميدز.. وارتفاع أسعار الذهب

ارتفاع كبير لـ عيار 21.. أسعار الذهب اليوم الاثنين في مصر 31-8-2020

الأقوى في الشرق الأوسط .. رسالة من البحرين للجيش المصري

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. أول صور للسيارة هوندا سيفيك 2022 honda civic

بـ لوك غريب و جرئ.. جويل مردينيان تفاجئ متابعيها في أحدث ظهور لها

آلاف الجنيهات.. تعرف على سعر نظارة وسلسلة ياسمين صبري في أحدث ظهور