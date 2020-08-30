لمناقشة أمور خاصة بالأديرة.. البابا تواضروس يستقبل رئيس دير الأنبا بولا

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية اليوم السبت نيافة الأنبا دانيال الأنبا بولا أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بولا بالبحر الأحمر، والمسؤول عن الشؤون الرهبانية.





وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية – في تصريح له اليوم – إن قداسة البابا تواضروس الثاني ناقش خلال اللقاء بعض الأمور التي تخص بعض الأديرة في مصر.





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كان قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية قد عقد اليوم السبت، لقاءً عبر الفيديو كونفرانس، مع مجموعة من الشباب القبطي ممن شاركوا في اللقاء الأول لشباب الكنيسة القبطية عبر قارات العالم الذي عقد في صيف ٢٠١٨.





وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية – في تصريح له – إن قداسة البابا تواضروس الثاني تحدث أثناء اللقاء عن روح القوة والمحبة والنصح في حياتهم ودراستهم وأعمالهم.





وأضاف المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن قداسة البابا تواضروس اطمأن على خدماتهم التي يقومون بها في عدة مجالات، لافتا إلى أنه شارك في اللقاء عدد من الآباء الكهنة من مصر وأمريكا واستراليا.