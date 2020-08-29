عبر الفيديو كونفرانس .. البابا تواضروس يلتقى مجموعة من شباب المهجر

عقد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية اليوم السبت، لقاءً عبر الفيديو كونفرانس، مع مجموعة من الشباب القبطي ممن شاركوا في اللقاء الأول لشباب الكنيسة القبطية عبر قارات العالم الذي عقد في صيف ٢٠١٨.





وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية – في تصريح له – إن قداسة البابا تواضروس الثاني تحدث أثناء اللقاء عن روح القوة والمحبة والنصح في حياتهم ودراستهم وأعمالهم.





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وأضاف المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن قداسة البابا تواضروس اطمأن على خدماتهم التي يقومون بها في عدة مجالات، لافتا إلى أنه شارك في اللقاء عدد من الآباء الكهنة من مصر وأمريكا واستراليا.





كان قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، قد استقبل أمس الجمعة بالمقر البابوي نيافة الأنبا أرساني أسقف إيبارشية هولندا.





وقال القس بولس حليم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية – في تصريح له - إن أسقف إيبارشية هولندا عرض خلال اللقاء، تقريرًا حول الخدمة في الإيبارشية والمشروعات الكنسية الجديدة في أمستردام ولاهايولاهاي.



