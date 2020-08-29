مطران المنوفية: الحكمة تعني أن تفكير الإنسان يسبق نطقه بالكلمات

قال نيافة الأنبا بنيامين مطران المنوفية إن اللغة ليست مجرد حروف ننطقها بالفم ولكنها وسيلة هامة للتفاهم بين اشخاص أحدهم يتكلم وآخر يسمع.





وأضاف مطران المنوفية - في كلمة تعليمية له - أن العجيب أن من يسمع لا يحتفظ باللغة او الحروف لكن يحتفظ في ذهنه بالمعنى الذى فهم ومن هنا تأتى الخلافات بين الناس مهما كانت القرابة او المعرفة او مدة التعارف بينهم.





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وتابع قائلا، إن الفهم يشغل الانسان ويتحول إلى انطباع معين لا يتغير بسهولة مهما مر من وقت ومهما حاول المتكلم من أيضاح فكرته فالانطباع الأول ليس من السهل تغييره لذلك أتت الحكمة التى تقول "لن تندم إذال سبق عقلك لسانك".





وأشار إلى أن هذه الحكمة تعنى أن تفكيرك الذى يسبق النطق بالكلمات هو الذى يقودك بحكمة لكى تختار الترجمة الحقيقية لأى فكرة تريد أن توصلها لمن تتكلم معه ولا يمكن أن تتجاهل تأثير الكلمة على الناس بعد أن تخرج من قائلها.





ونوه المطران الجليل نيافة الأنبا بنيامين إلى أنه من هنا كان كلام أي شخص هو مسئول عنه وعن نتائجه التى ستحدث بين الناس، لذا لابد من توخى الدقة والحرص في كل كلمة نقولها إلى اى شخص.



