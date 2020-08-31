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حوادث

ضبط 300 طربة لمخدر الحشيش بحوزة أحد العناصر الإجرامية بالإسكندرية

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 12:04 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح
نجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط أحد العناصر الإجرامية بالإسكندرية لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة وبحوزته (300) طربة من مخدر الحشيش .

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة نشاط ( أحد العناصر الإجرامية– مقيم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة) تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه ، متخذًا من دائرة قسم شرطة ثان العامرية بالإسكندرية مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

 عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم ضبط المتهم حال إستقلاله سيارة فى كمين أعد خصيصًا لضبطه بدائرة قسم شرطة ثانى العامرية وبحوزته ( 300 طربة لمخدر الحشيش وزنت 30 كيلو جرام ، مبلغ مالى ، عدد 2 هاتف محمول ) .

وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهواتف المحمولة للإتصال بعملائه وإستخدام السيارة فى عملية النقل والترويج .

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمبلغ ( 2 مليون و 100 ألف جنيه ) .

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
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