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تعليم

لتدريب الطلاب.. رئيس جامعة سوهاج يبحث مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة تنفيذ بروتوكول التعاون المشترك

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 12:07 م
صدى البلد
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قسم المحافظات
عقد الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، والدكتور مصطفى عبد الخالق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،اجتماعا مع السيد عبد الرحمن نصار، مدير فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بسوهاج، عبدالرحيم عثمان، نائب مدير الفرع، وأسامة محمود عبدالرحمن، مدرب معتمد ريادة أعمال بالجهاز.

جاء ذلك لبحث مدى تفعيل وتنفيذ بنود بروتوكول التعاون المُشترك بين الجامعة والجهاز في مجالات التدريب الطلابي المختلفة، وللوقوف علي آخر المستجدات ومُناقشة الاقتراحات المُطروحة للبرنامج التدريبي للعام الدراسي الجديد.

وأوضح "عزيز" أنه تم مناقشة العرض المقترح لمشاركة الجامعة ممثلة في مركز الحرف التراثية بمعرض "تراثنا"، بالإضافة إلى بحث آليات مشاركة جهاز تنمية المشروعات في ملتقي التوظيف الذي ستنظمه الجامعة في القريب العاجل، وأيضًا تناول الاجتماع الاتفاق على البرامج التدريبية المقدمة للطلاب مع التأكيد على اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازيه أثناء فترة التدريبات.

وأشار عبد الرحمن نصار، إلى أن الجهاز نفذ العديد من الدورات التدريبية داخل الجامعة في مجال ريادة الأعمال ومنها دورات المهارات الريادية، حدد فكرة مشروعك، وابدأ مشروعك، مُضيفًا أن تلك البرامج تهدف إلى إعداد خريجين مؤهلين ومزودين بالمهارات والخبرات المطلوبة لسوق العمل، بالإضافة إلى تشجيعهم علي الإبداع والعمل الحر واكسابهم قدرات مميزة تمكنهم من البدء في المشروعات التنموية الصغيرة للخروج من دائرة البطالة.
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