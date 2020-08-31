تريند الفن | نادية مصطفى تعلن تعافيها من فيروس كورونا.. وزوجة على ربيع تلغى متابعته على إنستجرام

ويشير التصرف الأخير إلى أحتمالية توتر العلاقة من جديد بين علي ربيع وندى محمود، بعد أن قرر الثنائي في شهر مارس الماضي، العدول والترجع عن الطلاق.

يحل اليوم الإثنين 31 أغسطس، ذكرى رحيل الفنانة كاميليا، التي ولدت في 13 ديسمبر عام 1919، و رحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 1950 عن عمر يناهز الـ 30 عامًا في حادث انفجار طائرة.



