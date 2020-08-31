AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

تريند الفن | نادية مصطفى تعلن تعافيها من فيروس كورونا.. وزوجة على ربيع تلغى متابعته على إنستجرام

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 12:37 م
صدى البلد
Advertisements
شروق حمدى
نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالفنانين والمشاهير على مدار الساعات القليلة الماضية، نستعرض لكم أبرزها من خلال التقرير الآتي:

أعلنت الفنانة نادية مصطفى عن تعافيها من فيروس كورونا عن طريق صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك ".

وكتبت: "الحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات، بعد عزلى 16 يوما وتأكدى بعد 3 تحاليل آخرهم كان تحليل اليوم واطمئنانى على نفسى إنى خفيت.. أستطيع أن أخبركم إنى عشت الأيام اللى فاتت فى رعب بعد ظهور أعراض كورونا، الحمد لله حمدًا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه ومهما شكرته مش هوفى".


 وأضافت: "شكرًا لله لأنه رزقنى بأولاد برغم وجودهم بعيد بس كانوا معايا 24 ساعة على zoom وBotim فهونوا عليا العزل ورفعوا من معنوياتى، وشكرا كتير أوى لشريك حياتى اللى تفانى فى خدمتى واهتم بأكلى، ودايما كنت بلمح فى عينه الرعب، بس هموت واعرف هو كان مرعوب عليا ولا مرعوب من كورونا، بهزر والله، ربنا يديله الصحة ويخليهولى وبجد تسلم الشدة اللى بتبين معدن الإنسان".

قامت ندى محمود -زوجة الفنان علي ربيع- بإلغاء متابعته عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، إذ لم يظهر «ربيع» ضمن قائمة المتابعين لدى الزوجة. 

وفي المقابل، قام علي ربيع، بإلغاء المتابعة لـ ندى محمود، أيضًا فلم تظهر هي الأخرى ضمن قائمة متابعيه عبر حسابه الشخصي بـ انستجرام، الأمر الذي يشير إلى أنهما قاما بإلغاء المتابعة لبعضهما البعض، أو أن أحدًا منهما قام بعمل حظر «بلوك» للآخر. 

ويشير التصرف الأخير إلى أحتمالية توتر العلاقة من جديد بين علي ربيع وندى محمود، بعد أن قرر الثنائي في شهر مارس الماضي، العدول والترجع عن الطلاق. 

يحل اليوم الإثنين 31 أغسطس، ذكرى رحيل الفنانة كاميليا، التي ولدت في 13 ديسمبر عام 1919، ورحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 1950 عن عمر يناهز الـ 30 عامًا في حادث انفجار طائرة. 

ولدت كاميليا في الإسكندرية، لأسرة يهودية من أصول قبرصية، واسمها الحقيقي، هو ليليان فيكتور ليفي كوهين، وجاءت جدتها لأمها إلى مصر عام 1881 واستقرت في الإسكندرية وتزوجت من وكيل بوسته العطارين وأنجبت منه «أولجا كوهين» والدتها، وعاشت مع والدتها ما بين الإسكندرية وقبرص فكان لهما تجارة هناك ورثت والدتها عن أمها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

دينا زهرة مذيعة cbc إكسترا تعلن تعافيها من فيروس كورونا

تعافى الإعلامية دينا زهرة مذيعة cbc إكسترا من فيروس كورونا

في ذكرى رحيل كاميليا.. حكاية بوسة كمال الشناوي في نهار رمضان

تجردت من ملابسها.. في ذكرى رحيل كاميليا قصة سيرها عارية بالشارع

في ذكرى رحيل كاميليا.. لغز وفاتها واسمها الحقيقي

تطور مفاجئ في علاقة علي ربيع وزوجته ندى محمود

ترشيحاتنا

ندعم إجراءات السعودية للحفاظ على أمنها.. الخارجية تُدين استهداف مطار أبها

تريند الفن | نادية مصطفى تعلن تعافيها من فيروس كورونا.. وزوجة على ربيع تلغى متابعته على إنستجرام

تعامل فوري ومحاسبة المقصر.. مدبولي: التصدي لأي بناء عشوائي على الأراضي الزراعية

في ذكرى رحيل كاميليا.. لغز وفاتها واسمها الحقيقي

تجردت من ملابسها.. في ذكرى رحيل كاميليا قصة سيرها عارية بالشارع

انخفاض مستمر.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مجوهرات لافتة.. ياسمين صبري تتألق في أحدث ظهور خلال الإجازة الصيفية

ننشر أسعار سيتروين 2020 citroen اليوم في مصر.. صور

شاهد .. أول صور للسيارة هوندا سيفيك 2022 honda civic