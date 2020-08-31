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خالد ميري: مصر حققت إنجازات كثيرة فى جميع المجالات

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 02:15 م
خالد ميري
خالد ميري
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البهي عمرو

قال الكاتب الصحفى خالد ميري، إن الدولة المصرية تقوم بإنجازات كثيرة، موضحًا ان الجماعات الإرهابية تسعى لعمل بلبلة بعد افتتاح اى مشروع جديد.


وأضاف خالد ميري، خلال مداخلة ببرنامج " صباحك مصري" المذاع على قناة "إم بي سي مصر" أن تراجع العمليات الإرهابية يأتى لنجاح القوات المسلحة والشرطة فى السيطرة وفرض الأمن.


وأشار إلى أن القيادة السياسية ممثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسي كان لها رؤية ثاقبة فى تحديث القوات المسلحة لمواجهة التحديات والتهديدات.


وأوضح أن مصر نجحت خلال السنوات القليلة الماضية فى تحقيق طفرة فى جميع المجالات، والجميع يشاهد ما يتم من افتتاح للمشروعات بجمع المحافظات.


وأكد أن المشروعات التى يقوم بها الرئيس السيسي، هدفها هو المواطن المصري، ولذلك الدولة كل فترة تقوم بعمل مشروع جديد.


وكشف أن المشروعات القومية التى تم تنفيذها شرق القاهرة توفر سنويًا 4 مليارات جنيه، والدولة تقوم بعملية تنمية شاملة فى جميع القطاعات.

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