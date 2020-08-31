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رياضة

خط أحمر .. المقاصة يحسم موقفه من رحيل إيهاب جلال لتدريب المصري

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 01:38 م
إيهاب جلال مدرب المقاصة
إيهاب جلال مدرب المقاصة
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عمرو الحلواني
أسدل مسئولو نادى مصر للمقاصة الجدل المثار بشأن إمكانية رحيل إيهاب جلال المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم لتولى تدريب النادي المصري خلال الفترة المقبلة .

وأكد مصدر مطلع أن رحيل إيهاب جلال عن المقاصة فى الوقت الحالى " مستحيل " وغير مسموح به على الإطلاق مشيرا إلى ان المقاصة متمسك ببقاء جلال معه حتى نهاية تعاقده بنهاية الموسم الجارى .

وأضاف : " نسعى فى الوقت الحالى لتمديد التعاقد مع إيهاب جلال والاستمرار معنا خلال السنوات المقبلة ، فكيف يرحل إلى تدريب المصري " .

وأكمل : " لا نعلم .. أين جاء الحديث عن رحيل إيهاب جلال لتدريب المصري .. الموضوع مقفول تمام وغير مسموح به على الإطلاق فى الوقت الحالى " .
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