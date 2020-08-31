خط أحمر .. المقاصة يحسم موقفه من رحيل إيهاب جلال لتدريب المصري

أسدل مسئولو نادى مصر للمقاصة الجدل المثار بشأن إمكانية رحيل إيهاب جلال المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم لتولى تدريب النادي المصري خلال الفترة المقبلة .



وأكد مصدر مطلع أن رحيل إيهاب جلال عن المقاصة فى الوقت الحالى " مستحيل " وغير مسموح به على الإطلاق مشيرا إلى ان المقاصة متمسك ببقاء جلال معه حتى نهاية تعاقده بنهاية الموسم الجارى .



وأضاف : " نسعى فى الوقت الحالى لتمديد التعاقد مع إيهاب جلال والاستمرار معنا خلال السنوات المقبلة ، فكيف يرحل إلى تدريب المصري " .



وأكمل : " لا نعلم .. أين جاء الحديث عن رحيل إيهاب جلال لتدريب المصري .. الموضوع مقفول تمام وغير مسموح به على الإطلاق فى الوقت الحالى " .