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أخبار البلد

وزير السياحة: توسيع التعاون بين مصر والتشيك في الآثار والثقافة

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 01:45 م
صدى البلد
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محمد اسكندرانى

ناقش الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار مع لوبومير زاورالك وزير الثقافة التشيكي  سبل  تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال العمل الأثري والثقافي. 

واستهل الدكتور خالد العناني الاجتماع خلال تواجده بالعاصمة التشيكية براج لافتتاح المعرض الاثري "ملوك الشمس"، بالحديث عن التعاون القائم بين مصر والتشيك في كافة المجالات وخاصة مجال العمل السياحي والأثري، موجها الشكر لوزارة الثقافة التشيكية على الجهود التي بذلتها لمساعدة مصر في استرداد إناء من السيراميك من عصور ما قبل التاريخ والذي خرج من البلاد بطريقة غير شرعية.

ومن جانبه، أشار وزير الثقافة التشيكي إلى العلاقات الطيبة وأوجه التعاون المختلفة التي تربط بين مصر والتشيك في جميع المجالات ومنها مجال العمل الأثري، مشيدا بجهود مصر لإقامة معرض "ملوك الشمس" الذي تم افتتاحه بالمتحف القومي بالعاصمة التشيكية براج في هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم فى ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.

كما أشاد بالجهود التي تبذلها وزارة السياحة والآثار المصرية للحفاظ على تراث مصر الأثري والترويج السياحي والأثري لمصر.

وفي نهاية اللقاء اتفق الوزيران على التنسيق بين فرق العمل على المستوي الفني بين ممثلي البلدين خلال الفترة المقبلة للتعاون في مجال الآثار والثقافة.

وقد قدم الدكتور خالد العناني الدعوة للوزير التشيكي لحضور الموكب المهيب لنقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومى للحضارة المصرية، ومن جانبه، رحب الوزير التشيكي بتلبية هذه الدعوة، معربا عن تحمسه الشديد لفكرة موكب نقل المومياوات التى سيتم تنظيمها لأول مرة 
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